Cartaginés mantiene su deuda y no da garantías de saldarla pronto

Cartaginés está lejos de ser fiable y aún más de saldar su deuda en el Torneo de Apertura 2021. Se puede pensar que se es muy exigente con los brumosos en solo dos fechas, pero es que luego del paupérrimo debut que tuvieron (derrota 4 a 0), necesitaba ganar a como diera lugar en la segunda jornada. Sin embargo no logró.

La Asociación Deportiva Guanacasteca aruñó un empate 1 a 1 del Fello Meza, pese a jugar con un hombre menos desde el minuto 63, tras la expulsión de Johan Condega por doble amarilla. La ADG tiene mérito, apela al orden, es aplicada y apunta por cerrar bien los espacios.

En cambio, los números no cuadran en el inicio para los dirigidos por Geiner Segura y están en rojo, mucho más para un equipo del que se espera que sea protagonista y luche arriba por uno de los cuatro cupos a las semifinales, algo que no logró en el semestre anterior.

Si bien, en esta ocasión los de la Vieja Metrópoli no fueron tan desastrosos como en su primera presentación y hasta supieron reponerse, luego de recibir el tanto de José Pablo Córdoba, en el 23′, esto no compensa que no pudieron sumar de a tres. Los errores en defensa siguen pasando factura para Segura y los suyos y esta vez fue Darryl Parker quien pecó.

Cartaginés - Guanacasteca El brumoso Jeikel Venegas intentó centrar ante la marca del guanacasteco Christian Reyes, en el duelo de la fecha dos del Apertura 2021. Fotografía: Cartaginés. (Cartaginés)

El arquero tapó dos penales en la jornada uno, pero en la segunda entregó mal una pelota en salida y lo terminó sufriendo. Nextaly Rodríguez estrelló la redonda en el vertical derecho y Córdoba aprovechó solo para empujarla.

Al verse contra las cuerdas, lo mínimo que podían hacer los dueños de casa era ir al frente. Con más coraje que buen fútbol, Ronaldo Araya emparejó en el 36′, gracias a un remate potente desde la frontal del área.

Poca claridad

Dominar la pelota no es sinónimo de jugar bien o gozar de acciones claras de gol. Cartaginés puede defender que la posesión fue suya ante Guanacasteca, pero traducir esto en peligro real, acciones claras y desequilibrio es otra historia.

A los centenarios les falta un hombre que enlace, se asocie y habilite. Así mismo, los jugadores que van por los costados no pesan como deberían y el delantero, en este caso Róger Rojas, termina por quedar aislado.

Para muestra de esto es que en la primera parte únicamente registraron un remate directo y uno desviado. Si bien, para el complemento supieron modificar y punzaron más con 11 intentos adicionales (tres al arco), carecieron de lucidez.

El técnico Geiner Segura necesita trabajar horas extra en su ataque, ya que aunque corrigió la zaga con la incursión en la titular de Víctor Murillo, William Quirós y José Gabriel Vargas, carecen de mucho de lo que aportó Byron Bonilla cuando ingresó en el 79′.

Cartaginés - Guanacasteca El brumoso Ronaldo Araya marcó el primer gol de Cartaginés en el Torneo de Apertura 2021. Araya igualó el duelo ante Guanacasteca, en la fecha dos del Apertura 2021. Fotografía: Cartaginés. (Cartaginés)

Del lado de Guanacasteca, poco que reclamar tendrá el timonel Minor Díaz a sus jugadores. No solo aguantaron 27 minutos con uno menos, sino que en igualdad de condiciones pelearon, tuvieron chispazos y dejaron un buen sabor por su aplicación táctica.

Ficha del juego:

Cartaginés: 1

Titulares: Darryl Parker, Daniel Chacón, José Gabriel Vargas, Ryan Bolaños, Víctor Murillo, Mauricio Montero, William Quirós, Ronaldo Araya, Jeikel Venegas, Allen Guevara y Róger Rojas. DT. Geiner Segura.

Cambios: Andy Reyes (Rojas, al 67′), Diego Sánchez (Venegas, al 67′) y Byron Bonilla (Guevara, al 79′).

Guanacasteca: 1

Titulares: Antonio Ignacio Torres, Lemark Hernández, Christian Reyes, Pedro Leal, Edder Nelson, Fernando Piñar, Johan Condega, Josimar Olivero, Nextaly Rodríguez, José Pablo Córdoba y Anthony Contreras. DT. Minor Díaz.

Cambios: Joseph Bolaños (Córdoba, al 61′), Leonardo Adams (Contreras, al 76′), Dayron Sánchez (Nelson, al 77′) y Jeison Molina (Rodríguez, al 82′).

Goles: 0-1 (23′): Córdoba (balón suelto). 1-1 (36′): Araya (balón suelto). Roja: Condega (63′, doble amarilla). Árbitros: William Mattus con Danny Sojo y Félix Quesada. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 3 p. m.