Cartaginés le dará a Marcel Hernández lo que tanto añora y necesita

Una de las grandes prioridades que tiene Marcel Hernández es viajar a Cuba y reencontrarse con su familia. Así lo externó el futbolista tras ser absuelto de todos los cargos por cuatro delitos de violación y dos de relación con persona menor de edad, según estableció el Tribunal Penal de Cartago.

Hernández no podía salir de Costa Rica desde octubre del 2018, cuando fue denunciado por este caso. Sin embargo, este mismo lunes se le levantaron las medidas cautelares y le regresaron su pasaporte, lo que le abre la opción de volver a su país para estar con sus seres queridos y Cartaginés confirmó que le dará la oportunidad.

“Estoy contento por la devolución del pasaporte, no por irme a jugar fuera del país, sino porque ahora puedo ver a mi familia. Me privaron de ver a mi familia y no fueron solo tres años, sino que tengo cinco años de no ver a mi mamá y mi papá, nueve sin ver a mi hermano menor y seis sin ver a mi hermano mayor. Esto es lo más importante para mí; el fútbol puede esperar. Voy a pedir los permisos pertinentes a la institución que me debo, para intentar viajar lo antes posible a Cuba y ver a mi familia. No sé si será la semana que viene o la otra, pero voy a pedir el permiso para ir lo más pronto posible”, detalló el ariete.

El propio Marcel recalcó que el fútbol pasaba a segundo plano en este instante y por lo mismo hablaría con el presidente brumoso, Leonardo Vargas, para recibir el permiso para ausentarse unos días, en medio del Torneo de Clausura 2022. La Nación contactó a Vargas y le consultó directamente sobre el tema.

Marcel Hernández suma dos goles en cuatro partidos con Cartaginés en el Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Vargas aseguró que prefería no referirse a nada de este caso y tampoco emitir ningún criterio más sobre la permanencia del cubano como mínimo seis meses más con los blanquiazules (Alajuelense se lo prestó por todo el 2022). El dirigente enfatizó que ha hablado a fondo con el jugador en privado y desde el inicio quedaron claros en que al menos iban a estar ligados por todo el Clausura 2022. Así tal cual lo dijo el jerarca cuando presentó al “9″, pese a que la Liga emitió que se iría en el momento que estuviera libre.

Eso sí, el máximo accionista de los centenarios confirmó a este medio que en el momento que el isleño haga el pedido para viajar a visitar a sus familiares lo coordinarán y se lo darán sin problema, ya que piensan mucho en la parte humana y que esté bien.

En lo que respecta al ariete, su plan es marcharse a Cuba la próxima semana o la siguiente, volver a Costa Rica y enfocarse únicamente en los brumosos. A mediados de año se sentará a ver las ofertas que tiene en el exterior.