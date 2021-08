Cartaginés identificó la causa de su doble personalidad

Cartaginés no conoce de puntos medios en el Torneo de Apertura 2021, los extremos son su constante y puede pasar de lo sublime a lo infame en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, al parecer su técnico Géiner Segura ya descubrió la razón de la doble personalidad del equipo: faltas de concentración y picos en el estado de ánimo.

Con estas razones, el técnico explica por qué los brumosos fueron goleados en la fecha uno ante Grecia (4 a 0), luego empataron 1 a 1 con Guanacasteca en el Fello Meza, derrotaron a Alajuelense en el Morera Soto 3 a 2 y le dieron una paliza a San Carlos 5 a 1. Eso sí, el fin de semana se llevaron otra bofetada al recibir un 4 a 1 del Sporting FC.

“Queremos ver a un Cartaginés más concentrado y que no sea tan emocional, que es lo que más me ocupa en este momento. De los 12 goles que nos hicieron hasta ahora en cinco partidos, hay un estado anímico que no supimos manejar. Para un equipo como nosotros, que debe tener oficio, no podemos caernos tan rápido y llegar a esa inestabilidad mental que deriva en que cometamos muchos errores”, dijo Segura.

“Debemos ser más equilibrados cuando vamos ganando, como cuando vamos perdiendo. Que la búsqueda del empate no sea individual si estamos abajo y que no perdamos el orden. Hablamos con los muchachos, vimos los dos juegos y es claro que hay muy poca reacción nuestra y es porque los goles del rival, al menos en el primer juego y en el último, vienen muy rápido”.

Alajuelense vs Cartaginés El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, acumula dos victorias, un empate y dos derrotas al frente de los brumosos en el Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

En el conjunto de la Vieja Metrópoli son claros en que de seguir con este comportamiento se meterán en una maraña que los complicará en su objetivo por clasificar y podría repetirse lo del certamen anterior, cuando dieron tantas ventajas, que al reaccionar ya fue muy tarde y quedaron fuera.

El duelo de este martes ante los tibaseños representa un punto de quiebre, ya que se miden al líder y actual campeón. La diferencia entre ambos es de solo tres unidades (10 contra siete), por lo que de dar un golpe, lo alcanzarían, aunque de recibirlo, lo verían alejarse mucho.

“Estamos buscando no ser tan irregulares, sino mostrar una constancia. No podemos ir al son del ánimo, sino, ser más equilibrados. Si jugamos dos partidos de buena forma, el tercero también debe ser así. Más que buscar culpables, debemos encontrar soluciones.... Jugar contra el líder y el campeón siempre es estimulante para cualquiera. Buscamos nuestra identidad y nuestro sello, pero que no se repita esto que sucedió en el primer partido y en el último”, agregó el estratega.

Los de la Vieja Metrópoli no derrotan a Saprissa desde el pasado 27 de setiembre, cuando se impusieron 2 a 1 en el Fello. Luego de esto, se toparon a la S en la Cueva y terminaron con un 4 a 1 en contra, mientras que la última vez que se vieron las caras en suelo brumoso igualaron 0 a 0 (4 de abril del 2021).