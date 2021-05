“Hay mucha evaluación que hacer y que ya veníamos haciendo. Dije que no iba a poner excusas, no clasificamos y no es lo que queríamos para el equipo. Jugamos a todo o nada en la última fecha, queríamos terminar bien y no lo hicimos, así que ahora hay que sentarse con tranquilidad a identificar bien lo que queremos para el Cartaginés en el siguiente torneo. Este equipo debe estar entre los cuatro mejores, porque se hace mucha inversión y hay que responder en la parte deportiva”, añadió el técnico.