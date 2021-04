“Lo del técnico lo tengo bien claro, así que debemos tomar la decisión según el perfil que manejamos. De Geiner Segura no hablaría en este momento... es algo que todavía no puedo asegurar, sí hemos hablado, pero no hay nada firmado... Lo que trabajamos se maneja a lo interno y estamos viendo posibilidades para traer a las personas que queremos, pero esto tomará tiempo”, detalló el jerarca el viernes anterior.