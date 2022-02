Cartaginés enfrenta un gran acertijo con Marcel Hernández

Lo que parecía una verdadera calamidad para Cartaginés, se terminó convirtiendo en un dilema para el técnico Géiner Segura. Al menos el primer ensayo sin Marcel Hernández (triunfo 1 a 0 ante Herediano) dejó ver a un equipo que ganó en alternativas en ataque y sin tener un referente en el área, encontró soluciones con un falso “9″ para no ser tan predecible.

[ Dilema para Géiner Segura: Cartaginés sin Marcel Hernández fue menos predecible ]

Nadie puede negar el aporte de Hernández al ir por el centro o por los costados, su capacidad goleadora y la potencia que lo convierte en uno de los mejores, si acaso no el mejor delantero en Costa Rica. Eso sí, los rivales lo conocen a la perfección, tienen claro que los brumosos juegan para él y no hay tantas sorpresas cuando está en cancha. Marcel tiene dos goles y una asistencia en seis partidos en el Torneo de Clausura 2022; además, suma 14 disparos (dos por duelo), cinco de ellos directos.

Ante Sporting, Alajuelense y Grecia no pudo concretar y no fue precisamente porque desperdiciara ocasiones, sino porque estuvo muy solo en ofensiva, casi no le llevaron balones y terminó anulado. Es más, frente a los griegos vio la roja y por lo mismo no estuvo ante el Team, tampoco se medirá el domingo al Santos y tras su viaje a Cuba como mínimo se ausentará también ante San Carlos. Frente a este panorama: ¿cómo pueden hacer lo blaquiazules para tener las virtudes de Marcel Hernández y el juego menos predecible de cuando no está él?

“Cuando no está Marcel, el entrenador busca otras alternativas por necesidad, pero Hernández en el mejor nivel pesa mucho y va a ganar siempre. Hay que recordar que en su mejor nivel Marcel se tira atrás, abre espacios y baja a recoger, porque es buen lanzador. Él también ocupa mucho a los defensores rivales cuando está en su mejor forma. De igual manera, en los pocos partidos que jugó, anotó dos goles, así que es un futbolista de nivel hay que tenerlo siempre. Hay que buscar las variantes y aprovecharse de lo que da el cubano”, dijo el entrenador y analista Marvin Solano.

El delantero de Cartaginés Marcel Hernández (izquierda) ha sido fuertemente marcado por los rivales. Roy Miller, defensor del Sporting FC, tuvo un duelo parejo con el delantero en la fecha cuatro del Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Solano es claro: a su parecer el cubano debe estar siempre en la titular, aunque expuso dos argumentos claves: que esté en plenitud física y mental, así como la necesidad de no aislarlo y cargarle toda la reponsabilidad en ofensiva, sino rodearlo mejor.

Hernández cargaba con el peso del juicio que tenía en su contra y del cual fue absuelto de cuatro violaciones y dos relaciones sexuales con una persona menor de edad. Esta resolución le permitió ver a sus familiares en la isla, tras más de cinco años de no estar con ellos. Ahora, los brumosos esperan que regrese más enfocado. Que los centenarios sortearan su ausencia una vez no quiere decir que no lo ocupen.

“Cartaginés se vio distinto apenas en un partido sin Marcel, pero hay que ver si lo puede mantener ante otros oponentes que no dejan tantos espacios. Por esto mismo creo que la presencia de Hernández es importante y no le quita variables al equipo”, agregó Marvin Solano.

[ Marcel Hernández se queda sin palabras al reencontrarse con su familia ]

Géiner acepta fallos

Lejos de molestarse o negar los fallos que se presentan, el técnico de Cartaginés Géiner Segura reconoce que no le han dado las armas necesarias a Marcel Hernández y por lo mismo, no le sacan el provecho que se espera de un delantero de su nivel.

“Nosotros tenemos que potenciar lo más que podamos a Marcel. En el partido ante Herediano (sin Marcel) jugó Jeikel Venegas y creo que lo hizo bien. Estos dos jugadores son muy importantes para nosotros, queremos que den lo mejor cuando les toque y en algún momento los puedo utilizar a los dos. Vamos a seguir revisando tratar de mejorar cada día más al equipo... Bajo la línea que tenemos, tan importante es Marcel, como Jeikel Venegas, Ronaldo Araya, Dylan Flores, Jesús Chaves o cualquier otro. Esto nos genera que todos se preparen con la ilusión de que tendrán su espacio”, dijo el estratega.

Segura añadió: “Si la prensa quiere decir que dependemos de Marcel o de Michael Barrantes, no hay problema, porque para nosotros todos son muy importantes. Si es que somos predecibles con Marcel, pues vamos a ver qué hacemos para no ser predecibles y es la labor que nos toca como técnicos”.

[ Cartaginés corre el riesgo de perder a sus dos principales activos ]

El conjunto de la Vieja Metrópoli visitará este domingo al Santos, a las 6 p. m., en el segundo partido sin Marcel. Géiner y sus dirigidos son terceros con 12 puntos, uno menos que el líder Guadalupe.