Cartaginés en lucha abierta arremete contra gerentes ‘que vienen a robar jugadores’

Cartaginés no tiene un mes, ni tres y tampoco seis de intentar retener a dos de sus principales figuras: Daniel Chacón y Ronaldo Araya. La lucha por garantizar la permanencia de los dos canteranos que finalizan contrato a mitad de año es férrea y en medio de negociaciones y propuestas que cada vez se acercan más para cerrar un acuerdo, los brumosos arremeten contra gerentes “que vienen a robar jugadores”.

[ Cartaginés corre el riesgo de perder a sus dos principales activos ]

En la Vieja Metrópoli están claros en su misión; si estos futbolistas no siguen en el equipo el ideal es que cumplan el sueño de ser legionarios. Eso sí, mientras esto no pase harán los esfuerzos necesarios para competir contra los equipos locales que tientan y seducen a sus figuras.

Leonardo Vargas, presidente y accionista mayoritario de los centenarios, recalcó que el panorama es positivo, además, sin decir nombres hizo referencia a “genios que llegan a nuestro fútbol”. La indirecta estaría dirigida a Ángel Catalina de Saprissa o Agustín Lleida de Alajuelense, con quienes ya ha tenido diferencias el blanquiazul por este tipo de temas y ambos podrían interesarse en Chacón y Araya. Sin embargo, el jerarca dejó su frase a la interpretación.

“Hemos hecho un gran trabajo para retenerlos, es más, creo que hemos hecho el 75% del trabajo. Considero que si en junio o julio Ronaldo y Chacón no salen del país, van a ser jugadores del Cartaginés y estoy convencido de esto por lo que hemos hablado y hecho. Sin embargo, acá en nuestro fútbol hay formas de hacer las cosas por parte de los genios que vienen a nuestro balompié, que en realidad lo que vienen es a robar jugadores y como tienen plata, pues son grandes gerentes”, afirmó Vargas.

Leonardo Vargas hijo (izquierda) se desempeña como gerente de Cartaginés, mientras que su padre, Leonardo Vargas (derecha) es el presidente de los brumosos. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del conjunto de la Vieja Metrópoli fue enfático en que hará los esfuerzos necesarios y ya le planteó a Daniel y Ronaldo que juegan un rol importante en el presente y futuro de la institución. Eso sí, tiene un límite.

“Tal vez les resulte otra vez este accionar (otros gerentes), pero tampoco puedo meter a Cartaginés en problemas económicos, sino que tengo mis límites, se los he expresado a los jugadores, les hemos hecho una muy buena oferta y estamos esperando respuestas”, concluyó.

Sin duda que los señalamientos del jerarca no van contra Jafet Soto o el Herediano, con quien dijo tiempo atrás tener muy buena relación y dio a entender que hay una especie de pacto de no agresión con futbolistas.

[ Ronaldo Araya ríe irónicamente y se muerde la lengua cuando le hablan de Selección ]

Ronaldo dos años más y Chacón cerca

En Cartaginés no pretenden cerrarles las puertas a Daniel Chacón y Ronaldo Araya para que del el salto al fútbol internacional. Tal y como pasó con Cristopher Núñez, hoy en día en Grecia, si la opción es buena se limitarán a cobrar los derechos de formación por jugadores que tienen más de 10 años en el club.

De igual forma, si los dos jugadores renuevan antes de que termine su contrato, tendrán cláusulas de salida por si aparece algo del exterior luego. En este estira y encoge, Ronaldo es quien está prácticamente listo para renovar y sería anunciado pronto, mientras que con Daniel aún faltan más detalles.

A Leonardo Vargas hijo, quien se desempeña como gerente del equipo, se le consultó directamente: ¿Con Daniel Chacón todo está a un 75% y con Ronaldo Araya ya están al 100% para que firme por dos años más?

Vargas respondió a Radio Columbia: “Sí. Ellos ya tienen sus ofertas sobre la mesa. Lo que queremos hacer es que se sientan importantes. Tiempo atrás no se le dio el espacio a futbolistas que lo necesitaban, pero ahora es diferente. Hay que ver los casos de Allen Guevara o Jeikel Venegas, quienes venían de contratos de dos años y se negoció para que firmaran por dos años más, lo que les da mucha estabilidad”.

Daniel Chacón es titular indiscutible en Cartaginés y su regularidad le permitió ser llamado a la Selección y participar en el octagonal rumbo a Catar 2022. (Rafael Pacheco Granados)

“Tanto Chacón como Ronaldo tienen ofertas muy importantes del Cartaginés y no será fácil para ellos tomar una decisión de salir del club. Nuestra idea es que si no siguen en el club, den ese paso al extranjero... Muchos jugadores han salido de Cartaginés hacia Saprissa, Alajuelense o Herediano y el triunfo no es asegurado, más bien al contrario. Desde mi punto de vista, el mejor lugar para que Daniel Chacón o Ronaldo estén es el Cartaginés, pensando en el papel o el rol que les damos”. añadió.

Víctor Murillo es otro de los futbolistas que está muy cerca de firmar su extensión de contraro.