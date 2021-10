Cartaginés dio el golpe que tanto añoraba

Cartaginés se montó en un subibaja durante toda la primera fase del Torneo de Apertura 2021, pero para la segunda vuelta se propuso encontrar finalmente la regularidad para ser protagonista y al menos frente a San Carlos dio un golpe que no conseguía desde hace dos meses: ganar dos partidos al hilo.

El volante de Cartaginés, Mauricio Montero, abrió el marcador para su equipo en el duelo de la fecha 15 del Torneo de Apertura 2021, en el estadio Carlos Ugalde.

Los brumosos derrotaron en la jornada 14 a Alajuelense y en la 15 su consigna fue sumar de a tres sí o sí en el Carlos Ugalde, para validar lo que significó el golpe a los erizos. Al final, lo lograron con un 1 a 0 sufrido, apelando al orden y con una buena defensa, que de paso les permite estar entre los mejores del certamen.

Si bien, los dirigidos por Géiner Segura no crearon tantas opciones como en otros encuentros y tampoco dominaron la pelota, sí ejecutaron lo que más les costaba, ser efectivos y aprovechar la más clara que tuvieron en los pies de Mauricio Montero.

Más allá de que se puede resaltar lo bien que toca la redonda el conjunto sancarleño y que se cansó de pasar el balón, lo que vale es el resultado y golpear. Los blanquiazules apenas si lograron dominar la esférica, pero sin mucho lujo o romanticismo llevaron más peligro y supieron golpear.

En el momento en el que está el campeonato y al ver como se reducen las opciones para estar arriba y evitar el sótano, lo que vale es ganar y ser práctico.

Douglas Sequeira podrá estar satisfecho por su idea, pero el equipo sigue hundido en la zona baja.

El balón no lo es todo

Si hay algo que le sobra a los Toros con Douglas Sequeira es posesión de pelota, pases, pases y más pases. Sin embargo, a la idea del técnico le fallan aspectos claves en la ejecución: cambios de ritmo, un servicio filtrado en el último cuarto de cancha, una acción de pared y que el monólogo que montan por momentos termine en un remate directo o al menos desviado.

Al final, de poco vale aburrir al rival y cederle la ronda poco o nada, cuando el adversario es mucho más práctico, apela a resguardarse, cerrar espacios y con tres combinaciones está en el área y genera más acciones de peligro real.

Es más, los centenarios golpea primero en una acción imperdonable en lo que pretende Sequeira: perdida en salida de Carlos Martínez, desborde de Allen Guevara, centro y ante el mal despeje de la zaga, Mauricio Montero definió a placer en el minuto 34′.

Si bien, los visitantes necesitaron del arquero Kevin Briceño para conservar la ventaja en la inicial, el conjunto de la Vieja Metrópoli también pudo aumentar la cuenta de no ser por la mala definición de Andy Reyes y también porque en el complemento el central Hugo Cruz no señaló un penal claro, tras la falta de Juan Luis Pérez sobre Víctor Murillo.

Que no se mal entienda, lo que busca Douglas es muy bueno, muchos clubes de la élite del fútbol mundial lo practican y no es nada sencillo a nivel local, más cuando se llega a medio torneo y se toma al equipo en los últimos puestos. La crítica radica en que no es suficiente con la posesión, el balompié moderno también es dinámica, combinaciones y desequilibrio.

Ficha del juego:

San Carlos: 0

Titulares: José David Contreras, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Kadeem Cole, Jefry Valverde, Rachid Chirino, Roberto Córdoba, José David Sánchez, Juan Luis Pérez, Fabrizio Ramírez y Jorman Aguilar. DT: Douglas Sequeira.

Cambios: Andrey Soto (Ramírez, al 61′), Raheem Cole (Sánchez, al 61′) y José Carlos Pérez (k. Cole, al 73′).

Cartaginés: 1

Titulares: Kevin Briceño, Daniel Chacón, William Quirós, Carlos Barahona, Diego Sánchez, Víctor Murillo, Mauricio Montero, Allen Guevara, Jeikel Venegas, Dylan Flores y Andy Reyes. DT. Géiner Segura.

Cambios: Bismar Acosta (Reyes, al 82′), Esthuar Dávila (Flores, al 85′), Alejandro Ruiz (Venegas, al 85′) y Federico Tafur (Guevara, al 96′).

Goles: 0-1 (34′): Montero (balón suelto). Árbitros: Hugo Cruz con Alejandro Fernández y Jonathan Obregón. Estadio: Carlos Ugalde, 6 p. m.