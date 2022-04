Cartaginés defrauda con el típico resultado que lo suele condenar

Aún faltan 11 fechas para el cierre del Torneo de Clausura 2022, pero que a ningún aficionado del Cartaginés se le olvide al final del certamen el empate 0 a 0 que los brumosos sacaron ante Jicaral. Este es el típico resultado que suele condenar a los de la Vieja Metrópoli y por el cual siempre terminan entre lamentos.

Los defensores del Cartaginés controlaron las pocas acciones en ataque del jicaraleño Kenny Cunningham, en la fecha 11 del Torneo de Clausura 2022. (Jicaral)

Que no se ofendan los jicaraleños, pero es que los locales montaron un monólogo y hasta tuvieron un penal en el minuto 88 para tapar sus fallas, pero lo desperdiciaron y el punto le sabe de poco a un equipo que podía compartir el liderato, pero no, y ahora ligó tres igualdades al hilo.

No había que ser un genio de la táctica o un gran conocedor del fútbol para saber lo que nos esperaba en el Fello Meza. Si esperaba ver un partido abierto, de muchas emociones y con dinámica, es evidente que no tenía clara la realidad del torneo, tras un parón de 24 días para darle espacio a la Selección de Costa Rica, que les cortó todo el ritmo a los equipos.

A esto se suma que los jicaraleños son últimos de la acumulada y cada punto vale oro para ellos. Es decir, el duelo fue de ofensiva contra una ultradefensiva. Si tiene alguna duda, los locales realizaron tres remates directos y cinco desviados en la etapa inicial, contra ni uno solo de los visitantes.

El comportamiento era predecible, tomando en cuenta que el Huracán de la Península también acaba de cambiar de técnico y planteó un 1-5-3-2, sin el más mínimo afán de ofender en la contra y orientado solo a contener. Eso sí, lo que no se esperaba era a un conjunto brumoso tan inofensivo con el balón, por más que dominó a su antojo.

Obviamente, los reproches tienen que ser para los blanquiazules, quienes son los que apuntan a ser protagonistas, los que tienen una planilla de peso y los que en casa no deben perdonar, mucho menos ante adversarios que en teoría son más débiles.

“No era el resultado que esperábamos. Tratamos de ir siempre al frente, pero nos encontramos un bloque muy compacto y no nos alcanzó. Lamentablemente no anotamos el penal en el cierre, pero así es el fútbol. Los penales se practican, pero no nos podemos echar a morir, sino que debemos seguir y recuperar esto fuera de casa”, destacó Allen Guevara

Y es que el tema de los centenarios va también porque no aprovecha las opciones básicas y elementales en el fútbol, como lo es un penal en un instante crucial. Esta vez fue Ronaldo Araya quien pecó desde el manchón blanco en el minuto 88′, peor momento no pudo ser. Una acción similar tuvieron los de la Vieja Metrópoli en la jornada nueve ante San Carlos y en esa ocasión fue Mauricio Montero el que perdonó.

Estos puntos son los que después le cuestan más caro a un Cartaginés que al final del certamen saca la calculadora y por perdonar de esta forma, termina entre lamentos.

“Resalto el esfuerzo de los compañeros, porque pese a quedarnos con uno menos al final sacamos un punto muy valioso. Cartaginés es un gran equipo y era importante sumar para nosotros, porque en la situación en la que estamos, cualquier punto que saquemos nos ayuda”, señaló Jason Prendas.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 0

Titulares: Kevin Briceño, Michael Barrantes, Víctor Murillo, Mauricio Montero, Dylan Flores, William Quirós, José Gabriel Vargas, Mikel González, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Jeikel Venegas (Murillo, al 54′) y Byron Bonilla (Flores, al 71′).

- Jicaral: 0

Titulares: Bryan Morales, Guillermo Morales, Jason Prendas, José Garro, William Fernández, Francisco Flores, Nendali Mendoza, Gustavo Méndez, Luis Carlos Fallas, Kenny Cunningham y Jairo Arrieta. DT. Mauricio Solís.

Cambios: Wálter Chévez (Méndez, al 57′), Patrick Palacios (Arrieta, al 76′), Edder Nelson (Fallas, al 76′) y Esteban Cano (Cunningham, al 91′).

Goles: No se registraron. Incidencias: penal fallado en Cartaginés, Araya (88′). Roja: G. Morales (77′, doble amarilla). Árbitros: Pablo Camacho con Víctor Ramírez, Ricardo Picado y Geiner Zúñiga. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8:30 p. m.