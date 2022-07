Cartaginés debe resolver temas muy importantes en medio de su fiesta

La fiesta que desató el Cartaginés con su título de campeón parece no tener fin y en la Vieja Metrópoli los aficionados siguen en las calles, las banderas ondean y en el club organizan un evento para este sábado en donde celebrarán en el Fello Meza a lo grande. Sin embargo, en medio de todo esto la dirigencia debe hacer una pausa y dedicarse a resolver temas igual de importantes: renovaciones, fichajes, mejoras en infraestructura para Liga Concacaf y temas del cuerpo técnico (continuidad de Mauricio Wright).

La dirigencia logró resolver antes de la fase final la continuidad de Ronaldo Araya, así mismo, en medio del festejo por derribar 81 años sin títulos, el referente Paolo Jiménez anunció su retiro del fútbol. De igual forma aún está en el aire lo que pasará con al menos seis figuras más que vencieron contrato: José Gabriel Vargas, Daniel Chacón, Mauricio Montero, Víctor Murillo, Dylan Flores y Geovanni Arturo Campos (termina el préstamo con Herediano).

Así mismo, no hay duda que el misterio más grande por descifrar es si el goleador Marcel Hernández se quedará o saldrá a jugar en el extranjero. Hernández es ficha de Alajuelense y está a préstamo hasta finales del 2022 con los blanquiazules, pero tiene libertad para marcharse fuera de Costa Rica si acepta alguna oferta que satisfaga al atacante y a los rojinegros. Del lado de la Liga la prioridad es venderlo, para que no se marche libre tras pagar $150.000 por contratarlo en el 2021 (apenas estuvo un año en el León y lo regresaron a Cartaginés).

Otra de las incógnitas que más se hacen los seguidores es si Chacón, líder de la defensa y canterano, se va de inmediato a la MLS de los Estados Unidos, ante el interés que han mostrado por él. Si bien, no hay claridad, se rumora que el seleccionado nacional firmaría para convertirse en legionario, pero se mantendría un semestre más con el club de sus amores y así estaría cerca de la Tricolor, pensando en el Mundial de Qatar.

Cartaginés se consagró como campeón del Torneo de Clausura 2022 apenas el 6 de julio y el 16 de julio volverá a competencia en la Supercopa ante Herediano.

“Ya he conversado con Géiner Segura sobre el tema y nos toca de nuevo volver a retomar todo con la misma seriedad que hemos tenido y conformar el equipo para el siguiente torneo y pelear por todos los objetivos que desde ya nos planteamos. Con este campeonato que ganamos nos quitamos muchas cosas de encima y ahora debemos pensar en las ideas que tenemos para el Cartaginés para el futuro y tenemos claro el camino”, dijo el gerente Leonardo Vargas Masís en FUTV.

Otro de los grandes obstáculos que tiene la dirigencia es que no tienen tiempo de nada y es que ya el 16 de julio (dentro de ocho días) entrarán en competencia con la Supercopa ante Herediano (campeón del Apertura 2021) en el Estadio Nacional, mientras que el 20 de julio inicia el Torneo de Apertura 2022. Es decir, quienes lleguen deben acoplarse en medio del certamen y la parte deportiva apenas si podrá preparar una minipretemporada.

“En realidad el tema de salidas y llegadas es en el que más nos tenemos que trabajar en estos días, hay que sentarse con bastantes jugadores para explicarles un poco lo que queremos, porque hay nuevos objetivos. Al ser un torneo tan corto por el Mundial, la idea es que todo el plantel siga. No es solo por el título que ganamos, pero estoy convencido de que tengo los mejores 28 jugadores del país y lo que queremos es que todos sigan en el Cartaginés. Además, por Concacaf y por lo apretado del torneo, necesitamos un plantel un poco más amplio”, manifestó Vargas hijo.

La agenda de los centenarios es otro factor a considerar, ya que está muy saturada, si se toma en cuenta que participarán en Liga Concacaf en agosto y se medirán en octavos de final al ganador de la serie entre Real España de Honduras y Real Estelí de Nicaragua.

El volver a este certamen internacional después de nueve años también hace que la directiva corra para realizar mejoras al Fello Meza, principalmente a la iluminación, e intentar usar su casa como sede. De no cumplir con lo que exige Concacaf, el club debe buscar otro escenario como la Joya de la Sabana.

Dos movimientos clave

Si bien en Cartaginés ponen atención en retener a todas sus figuras, hay dos prioridades, la primera es la del atacante Marcel Hernández. Más allá de que le restan seis meses de préstamo, la alternativa de irse al exterior es alta y esto dejaría al equipo sin un futbolista que consiguió 16 tantos en el Clausura 2022.

Por ahora no hay nada concreto, aunque el goleador no descarta mantenerse un semestre más.

“De mi futuro aún puedo decir muy poco. Ya me sentaré con Leo padre y Leo hijo y conversaremos del tema, pero por lo pronto quiero tener la mente solo pensando en disfrutar. No todos los días se da un escenario como este y menos en un club como Cartaginés, que ha sufrido por muchos años y ahora tenemos la bendición de tener la copa en nuestras manos. Vamos a gozar de la Liga Concacaf después de tanto tiempo, todo esto lleva un disfrute y yo quiero disfrutarlo . Después me sentaré a conversar para ver qué es lo mejor y tomaré las decisiones más prudentes. Ahora quiero celebrar con el aficionado que siempre me apoyó”, dijo Hernández en FUTV.

Así mismo, no hay confirmación sobre la continuidad o no de Mauricio Wright en el puesto de asistente de Géiner Segura. Wright se sumó para las semifinales y fue determinante para que los centenarios mejoraran en defensa y se consagraran.