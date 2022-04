Cartaginés debe preparar el partido perfecto ante Saprissa para tener un pie en la otra ronda

Cartaginés y Saprissa tendrá un duelo especial el próximo domingo a las 11 a. m. y aunque su partido será apenas en la fecha 14 del Torneo de Clausura 2022, lo que pase en el Fello Meza puede ser definitivo para que los brumosos tengan un pie en la próxima ronda del campeonato o le den vida a un rival directo, que justo busca catapultarse.

[ Pérez Zeledón devuelve a tierra a Cartaginés ]

No es una exageración el escenario que describimos y si bien el certamen está muy cerrado, en este momento los blanquiazules son terceros con cinco puntos más que los morados (21 contra 16), es decir, que si los centenarios se imponen le sacarán ocho de ventaja a la S, pero si es el Monstruo el que sale de su crisis (actualmente es noveno), acortará la distancia a solo dos y con ocho compromisos más por delante. Incluso, en la acumulada la diferencia también es de cinco unidades y los saprissistas no pueden perder más terreno, pensando en un pase a la Liga Concacaf.

Cuando se tiene a un rival herido del calibre de los tibaseños, lo peor que se puede hacer es darle espacio para que sane. Eso sí, la versión de los tibaseños que llegará a la Vieja Metrópoli será muy distinta a la que salió goleada 4 a 1 de San Carlos y a la que apenas sumó una unidad de las últimas nueve. Primero que nada, en el banquillo estaría ya Jeaustin Campos, quien tiene todo arreglado con la dirigencia para volver por tercera vez.

Obviamente también es una incógnita el Cartaginés que saltará a la cancha; si será el que fue intenso y eficiente de principio a fin frente a Guadalupe (victoria 4 a 1) o si se verá al que salió relajado y sin la misma dinámica y ambición contra Pérez Zeledón (derrota 3 a 0).

Saprissa y Cartaginés se vieron las caras en la fecha tres del Torneo de Clausura 2022 y los brumosos sorprendieron con una goleada 4 a 2 en la Cueva. (JOHN DURAN)

“Saprissa será un rival difícil, es un buen equipo y ellos también vienen de perder, así que los dos equipos llegamos necesitados. Nosotros seremos locales y si queremos seguir en zona de clasificación tenemos que hacer lo que hemos venido haciendo, que es salir a buscar la victoria. Duele muchísimo haber perdido en Pérez, veníamos de una seguidilla importante, pero no le vamos a quitar méritos al rival y nos toca revisar qué pasó y corregir. Siempre dije que este torneo va a ser muy cerrado y está durísimo, porque todos nos jugamos la vida por algo”, comentó el timonel Géiner Segura.

Los blanquiazules llegaron a estar seis partidos sin caer en el Clausura 2022 y aunque en el Valle del General no fueron un desastre total, sí les faltó esa concentración y ese vértigo que les ha caracterizado para ir al frente, al punto que son el ataque con más goles (22 en 13 fechas).

“Si seguimos dejando pasar estas oportunidades está claro que el grupo no va a conseguir lo que se ha planteado para esta temporada. La derrota en Pérez Zeledón es muy desagradable y debemos de meditar todos qué pasó, para que no se repita esto... Cuando vamos a jugar con los grandes vamos mano a mano, les hemos hecho muy buenos partidos y replanteando lo que no hicimos bien ante Pérez, le podemos sacar un buen resultado a Saprissa”, manifestó Daniel Chacón.

[ Saprissistas mezclan lamentos con su típica advertencia ]

Cartaginés y Saprissa tendrán una semana completa para preparar un duelo que a todas luces será de esos partidos bisagra. Los brumosos ya golpearon a la S 4 a 2 en la Cueva, en la primera vuelta, y ahora tienen a mano la oportunidad de prácticamente sacar de la pelea a un Monstruo que si se levanta de seguro le generará problemas a todos.

“La semana larga lo que da es un poco más de chance de trabajar y de tener más días para prepararse. A nosotros nos tocó durísimo, porque jugamos jueves y ya el domingo partido en Pérez Zeledón, así que por esto refrescamos un poco en la zona media. Más allá de la derrota, me voy a concentrar en por qué Pérez nos hizo daño cuando mejor jugábamos”, finalizó Segura.