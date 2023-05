Cartaginés consiguió todo lo que necesita sin importar que Herediano estaba en sus manos

El Cartaginés nos hizo creer de nuevo y devolvió un poco de credibilidad en el fútbol, justo lo que en ocasiones se pone en entredicho por los mismos protagonistas. Esto no tiene nada que ver con ser simpatizante o no de los brumosos; solo aplaudimos que los blanquiazules hicieron lo correcto y no les importó que Herediano estaba en sus manos.

