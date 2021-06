Todas estas plazas están pendientes de llenarse, no obstante, de momento no hay incorporaciones para en el plantel. Cartaginés enfrenta otra realidad y es que para el próximo certamen se ajustarán a un presupuesto más estricto, por lo que no optarán por grandes fichajes, similares al de Román Torres o el propio Róger Rojas previo al torneo anterior.