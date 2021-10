Cartaginés acabó con sus peores rachas ante Alajuelense

Algunos dirán que es virtud total del Cartaginés, y es muy cierto; otros que es parte del caos que vive Alajuelense, algo que también es real. Sin embargo, lo cierto del caso es que los brumosos lograron algo inédito frente a los manidos y derribaron sus peores rachas ante este adversario.

Allen Guevara marcó el gol del gane para Cartaginés ante Alajuelense, en la fecha 14 del Apertura 2021. El triunfo le permitió respirar a los centenarios. (Rafael Pacheco Granados)

Los datos son claros: por primera vez en torneos cortos (desde Invierno 2007) los blanquiazules barren a la Liga y le ganan los dos juegos de la fase regular en una misma campaña, tanto en el Alejandro Morera Soto, como en el José Rafael “Fello” Meza, según datos del periodista y estadígrafo Cristian Sandoval.

El primer triunfo en el Apertura 2021 fue en suelo manudo 3 a 2 (7 agosto 2021) y este último 1 a 0 a favor de Géiner Segura y sus dirigidos, pese a enfrentar toda la segunda parte con 10 hombres.

Incluso, cada festejo por sí solo se trajo abajo malos momentos de los de la Vieja Metrópoli. El del Morera significó derribar una seguidilla de 10 choques sin sumar de a tres en ese escenario (cinco derrotas y cinco empates) y es que el último momento dulce que habían tenido ahí fue el 16 de octubre del 2016.

[ Cartaginés agarra aire y pone la presión de Alajuelense al máximo sobre Albert Rudé ]

En el Fello la historia tampoco era muy diferente, si se toma en cuenta que el León no mordía el polvo ahí desde el 2017 (tres igualdades y cinco caídas).

Ahora el reto de Segura y sus futbolistas es aprovechar este golpe anímico para levantarse y conseguir algo que en el presente certamen ha sido un dolor de cabeza para ellos: ser regulares en resultados y meterse entre los cuatro mejores.

“Lo que hicimos ante la Liga es un punto alto, da motivación y nos hace ver que somos capaces, porque en este juego pese a la adversidad y las circunstancias siempre estuvimos fuertes y todos defendimos ese gol que logramos. Eso sí, el segundo partido después de un golpe de estos es el que más nos cuesta a nosotros, pero esto es mental y ahora con una motivación diferente hay que salir adelante”, señaló Allen Guevara, quien concretó el tanto del gane.

Este gane puso a Cartaginés a un punto de la zona de clasificación (20 contra 21) y de paso le dio un empujón a la continuidad de su entrenador, quien se llegó a tambalear durante la semana y pasó momentos complejos por los resultados que no se daban, pese a que su equipo muchas veces muestra buen juego.

[ Albert Rudé fue testigo en primera fila de los males de Alajuelense ]

“Uno nunca está tranquilo cuando es entrenador. Juan José Gámez me decía que cuando un técnico pierde un partido aún está en calma, cuando pierde dos ya no puede dormir y ya cuando pierde tres y cuatro debe tener la maleta en mano. Esto pasa aún más en nuestro fútbol, porque acá no hay un análisis claro del juego y lo que hace cada equipo... Vine acá por un reto, tengo una ilusión muy grande y voy a luchar hasta que me tengan acá”, manifestó el estratega.

Segura le dio dos golpes contundentes al equipo con la mejor planilla de Costa Rica y tiene mucho mérito por esto, ahora su reto verdadero es ser protagonista constante con los blanquiazules.