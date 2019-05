“Luego todo fue muy positivo y yo dije si me voy a operar, tengo que hacerlo al 100 y me tengo que volver a motivar porque esto es lo que yo amo. Fueron nueve meses de mucho trabajo, no solamente se trataba de motivación, sino que emocionalmente me venía abajo porque quería jugar y me sentía muy limitada, pero gracias a Dios acabó el proceso y todo salió muy bien”, detalló la atacante.