“Fue un año en que hubo torneos y no me tomaron en cuenta, pero yo soy muy terca, soy ceñida y me cuestioné: ¿para qué juega usted? Entonces fue muy difícil para mí digerir ese trago... Yo me puse presión hasta que un día me concentré en el club con la idea de que mi rendimiento obligara a que me llamaran”, destacó.