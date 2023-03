Carolina Venegas cuenta momentos dramáticos al ver su brazo deformado

Carolina Venegas enfrentó el domingo por la noche uno de los momentos más complejos que le ha tocado vivir como jugadora. La nacional sufrió una grave lesión en el partido en que su equipo, el Atlas, ganó 2 a 1 sobre Santos Laguna.

Venegas no escondió que vivió minutos de mucho dolor, pero sobre todo terror, ya que vio como en cámara lenta lo que iba sucediendo en el campo de juego, en una acción en la que ella fue protagonista.

La nacional recibió la pelota, tuvo un choque con una adversaria, pero cuando cayó todo el peso se fue sobre su brazo izquierdo. Su codo cedió y el brazo se deformó por completo.

“Fue muy impactante y muy doloroso. Como juego de espaldas (al marco rival), siempre tengo defensas atrás, me chocan mucho por detrás, y donde voy cayendo en esa acción yo lo que busqué fue impulsarme hacia arriba desde el suelo, pero no medí bien y cuando reboté, mis brazos, siento que el peso me cayó sobre el izquierdo y escuché ‘el crac’ en el brazo”, recordó.

Venegas externó que en un rango del uno al 10, el dolor que tuvo superó esa escala y es el ‘más horrible’ que he tenido en mi vida.

“En lo que yo voy cayendo y después de que escucho el sonido y siento el dolor yo veo fijamente el codo y por completo tengo el brazo deformado. Ahí comienzo a gritar”, agregó.

Venegas expresó que luego de esto y en medio del bullicio de compañeras y rivales solo escuchó donde la doctora de Atlas dio la orden de montarle el hueso en el campo de juego.

“En eso se vino la portera de nosotros y me dijo: ‘Caro muerda mi guante”... Yo lo hice y me montaron el codo ahí mismo y me vendaron”, acotó.

Pese a que la indicación médica era que no volviera al campo de juego, Venegas terminó los 90 minutos para luego ser atendida en el camerino.

En el vestuario, la deportista entró en razón y se dio cuenta que hasta la Copa del Mundo de Nueva Zelanda podía correr riesgo.

“Yo sí tengo miedo. Lo primero que pregunté fue que si en el peor escenario llegaba al Mundial, porque yo vine a México porque quería competir en una mejor ligar para el Mundial. La doctora me dijo que en el peor escenario, sí llego a junio, pero bueno uno siempre tiene temor”, dijo.

La nacional y sus compañeras tomaron un viaje en bus de 10 horas para volver a Guadalajara, en donde ella vio una y otra vez lo que le había sucedido.

“No he dormido nada, como el viaje era de noche, me hicieron un yeso que se quita. Es como una mitad yeso y mitad venda. Me dieron pastillas para el dolor y me trataron una contractura que se me hizo”, pronunció.

La tica ya se hizo resonancia magnética, pero no será hasta este martes que el club dicte tiempos de recuperación y métodos.

“Lo que hay descartar es daño en tejidos, ligamentos, tendones”, dio a conocer.

Por último, la futbolista agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales, sobre todo de saprissistas.

“Los primeros preocupados son los morados, eso me llena muchísimo, porque aunque no estoy allá siempre pasan pendientes de mi”, finalizó.