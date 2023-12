Carolina Venegas, capitana de Saprissa: ‘Siento mucha vergüenza’

Carolina Venegas no podía creer cómo Saprissa FF bajó los brazos; mientras Liga Deportiva Alajuelense seguía haciendo goles en el clásico femenino. (Prensa Alajuelense)

“Lo triste es la forma en la que perdemos, si nosotras nos decimos llamar un equipo que quiere un título, un equipo ganador, que durante el torneo buscamos estar en la fase final, no podemos hacer este partido tan malo”, expresó la capitana de Saprissa FF, Carolina Venegas.

Quedar fuera de la final era una de las posibilidades, porque estaban enfrentándose a Liga Deportiva Alajuelense, que tiene una hegemonía en el fútbol femenino y se enfrentará contra Sporting en una final donde las leonas sueñan con un histórico hexacampeonato.

Lo que la atacante de la ‘S’ aún no puede creer es lo que pasó en la cancha. La serie estaba 3-2 a favor de las leonas. Ese marcador le generaba a las tibaseñas la ilusión de que con un gol empataban la serie.

Pero eso no pasó de una intención previa, porque de principio a fin, la Liga fue muy superior en la ‘Catedral, en ese clásico femenino que culminó 7-2 y, que a su vez, se tradujo en un global de 10-4.

“Anímicamente no supimos manejar el hecho de que ellas fueran arriba y dejamos de hacer muchas cosas, le permitimos mucho al rival y nosotras tenemos que reflexionar y el cuerpo técnico tendrá que hacer una evaluación de lo que pasó, porque no puede ser que bajemos los brazos así”, exteriorizó Carolina Venegas.

Dijo que ese marcador refleja lo que pasó en el juego, pero no lo que Saprissa FF hizo en clásicos pasados, o durante el torneo.

“Tenemos que ser constantes, estas son las instancias donde no podemos permitir eso. Hay mucho por trabajar y para evaluar, porque hicimos un partido para el olvido”.

Para esta ocasión, daba la impresión de que Saprissa FF estaba más fuerte que en torneos anteriores. Según la capitana morada, no hay ninguna excusa para lo que pasó. Lo que la consuela es ver que el Alto Rendimiento acaba de salir campeón y que muchas de esas jovencitas pueden asumir en el primer equipo.

Apuntó que la ‘S’ tuvo bajas sensibles y confesó que ella misma jugó este último clásico lesionada. También dijo que Gloriana Villalobos actuó el partido pasado con una dolencia y no pudo estar en el juego de vuelta porque se agravó. Aparte de que Katherine Alvarado les ha hecho una falta tremenda.

“Pero no es excusa, siento mucha vergüenza, no por no estar en la final, sino por cómo perdemos. Es vergonzoso, hay mucho por evaluar y reflexionar porque irse así es lamentable”.

El marcador seguía rondando por su mente y expresó que el gran problema fue que no estuvieron a la altura del partido en ningún momento.

“Bajamos los brazos y no puede pasar eso, hay mucho por trabajar como equipo e individualmente. A la gente que nos apoya siempre les pido que nos disculpen, es que no queda más que pedir disculpas, no queda de otra”, manifestó Carolina Venegas.

Por su parte, el técnico de Saprissa FF, Luis José Herra, afirmó que a él también le da vergüenza y lamentó lo sucedido porque está a cargo de un grupo de muchachas comprometidas, trabajadoras y muy unidas.

“En el equipo femenino nos ha costado mucho tener buenos resultados, obtener campeonatos. Sabemos lo que significa Saprissa, que es una institución ganadora, que a la afición le gusta tener trofeos y ha costado mucho. Nos sentimos muy mal y les damos una disculpa a la afición y a la directiva, pero hay que enfrentar las cosas, levantar la cabeza y seguir adelante”, indicó Luis José Herra.

La última vez que Saprissa FF se dejó el título del fútbol femenino fue en 2018. Después de eso, el cetro de 2019 lo consiguió Codea Alajuelense; la corona del 2020 la conquistó Herediano y luego llegaron las cinco estrellas en fila coleccionadas por las leonas de Liga Deportiva Alajuelense.