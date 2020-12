Creo que la Liga hizo un gran partido, a mí parecer fue muy superior a Herediano. El marcador quedó corto, pero a mí me gusta, porque esto hace que el equipo no se confíe y que llegue concentrado. Hay que tener mesura y no tirar las campanas al aire. Nosotros sabemos lo que es Herediano y el domingo van a ir por todo, no tienen nada que perder, ellos van a arriesgar y ahí la Liga debe estar muy concentrada e intentar aumentar la ventaja.