Carlos Watson: 'Saprissa tiene que dar muchísimo más'

Carlos Watson es muy crítico con su equipo. (Rafael Murillo)

Alajuela

¿Por qué a Saprissa le está costando tanto el inicio del torneo?

A partir de julio del año pasado, hemos tenido que encarar Concacaf; además jugamos dos vueltas, las ganamos... clasificamos en Concacaf, luego llegó la cuadrangular y la ganamos también. Eso significa un desgaste.

"Desde la finalización del campeonato no hemos tenido vacaciones, ellos (los jugadores) han tenido que seguir entrenando para mantener la forma".

"Además se han ido seis jugadores, entre los que fueron adquiridos en la MLS, los que están con la Selección Mayor y en la Juvenil. Así que entiendo, a partir del enorme esfuerzo que estamos haciendo todos, es entendible que el funcionamiento venga de atrás hacia adelante".

¿Qué analiza del juego con Carmelita?

El equipo contrario ha jugado muy bien, nos ha superado en algunos tramos del partido, pero tuvimos la facultad de vencer en el momento oportuno. Se habla y se dicen muchas cosas, pero si alguno de ustedes (los periodistas) se molesta en ver el partido en San Carlos se dará cuenta de cómo recibimos el gol. Y si no, observen la camiseta de Dave (Myrie) como quedó después del gol. Es el único gol que hemos recibido y se habla de la defensa de Saprissa.

"Espero que sigan jugando tan, tan mal y no recibamos gol en lo que va del año".

¿Por qué otra vez solo hizo dos cambios? ¿Es porque los jugadores no lo convencen?

No es obligatorio hacer los tres cambios, hasta ninguno. Hacemos cambios para variar lo que se está dando en la cancha, para sorprender. No he creído oportuno hacer los tres, nada más. Por ninguna parte se dice que son obligatorios.

¿Qué valora de lo realizado por su equipo hasta el momento?

Una cualidad del cuerpo técnico es ser críticos, sobre todo cuando ganamos. No tenga ninguna duda de que vamos a luchar para mejorar, queremos más. Sé lo que tengo que corregir. Saprissa tiene que dar muchísimo más.

¿Qué dice del aporte de su ofensiva en estos dos últimos juegos?

Una característica de este equipo es que se reparte el goleo. Fabrizio (Ronchetti) está alcanzando su ritmo, jugó el partido final saliendo de una lesión; Mariano también. En esa medida tendremos más claridad de cara al arco y más goleadores. Eso es lo que esperamos.

¿Su criterio sobre la rotación hecha con los porteros?

Ambos (Aarón Cruz y Kevin Briceño) han hecho buenos partidos; la idea es darles oportunidad. Kevin ha hecho un trabajo muy fuerte en los últimos ocho meses. Merece jugar.

Y Aarón tenía más continuidad en la Universidad, así lo ha demostrado, me parece que está muy bien. Son dos arqueros que conozco desde su infancia y tengo altísimas expectativas de ambos.