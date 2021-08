Carlos Watson: 'Quisiera decir algo, pero mejor no'

Carlos Watson considera que su defensa se vio bien ante Herediano. / Fotografía: John Durán Carlos Watson considera que su defensa se vio bien ante Herediano. / Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)





Después del empate 1-1 entre Saprissa y Herediano, Carlos Watson se comportó a la defensiva desde la primera consulta en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa.

Cuando se le preguntó si realmente hay distancia entre rojiamarillos y morados, o si son fuerzas parejas, el estratega de la S evitó decir lo que piensa.

La Nación le consultó si esa postura le resta méritos a un Herediano que está invicto y que tiene diez puntos más que los tibaseños, pero Watson se molestó más.

-- ¿Qué le deja este empate? ¿Hay distancia o no entre Saprissa y Herediano?

Ha sido un gran partido, bien jugado, con un ritmo bastante bueno y yo diría que de nivel.

Lo de la tabla no sé, no le gustaría lo que voy a decir, entonces me quedaría con el criterio suyo. Quisiera decir algo, pero mejor no, podemos dejarlo así. Otra pregunta por favor.

-- Morados y florenses empatan los dos partidos, ¿significa que están equilibrados Herediano y el Saprissa?

Fue un muy buen partido como el anterior, muy parejo, yo no sé si en algún momento del juego nos han superado ampliamente, sí han tenido muy buena posesión de balón en el segundo tiempo y la hemos tenido nosotros en el primero.

Jugamos el jueves en la noche un partido sumamente intenso y eso se reflejó. Se vio clarísimo, me quedo con los dos buenos partidos, muy intensos en el mano a mano, con todas las discusiones que se dan alrededor de este tipo de partidos, de que fue penal o no fue penal y me parece que aumenta más la calidad de ambos partidos.

Saco conclusiones clarísimas de cara a lo que viene, sabemos claramente dónde nos hemos quedado, porque ellos se nos fueron encima, este dominio se refleja en tres o cuatro ocasiones frente a nuestro arco, lo reconocemos.

-- Numéricamente Saprissa ya no puede llegar al primer lugar, ¿qué aspectos deben mejorar para la cuadrangular?

Nosotros lo sabemos, yo quiero que la afición nos crea, somos honestos, estamos trabajando intensamente en aquellas cosas que sabemos no están muy bien. Hemos sacrificado algunas por otras.

"Cuando nosotros abrimos el campeonato frente a Carmelita se hablaba de que se jugaba fácil, pero recuerden cómo nos planteábamos, conforme se fue avanzando el campeonato se fue reflejando otra cosa".

"Esperamos que en la cuadrangular nos salgan partidos perfectos, sin errores en el bloque compacto, por qué es que se da una cosa y resulta ser otra, entonces nosotros lo tenemos claro y estamos trabajando para salir adelante".

-- ¿Cómo están en lo físico y por qué le ha costado tanto solucionar los problemas en defensa?

Todos los domingos es la misma pregunta y acabo de contestar algo parecido. Yo no sé, me parece que no tengo que hablarlo aquí, tengo que trabajar y trabajar más. No puedo venir a decirles a ustedes o a la afición lo que voy a hacer para solucionar tal problema, tengo que trabajar muy intensamente.

"Me parece que la defensa ha tenido un comportamiento bastante bueno, no sé qué piensa usted como crítico de fútbol, ha tenido un buen comportamiento. Ha recibido un centro de los que Heredia hace como siempre y anticipan como siempre, pero me parece que el comportamiento de la defensa ha sido bastante bueno".

"En el primer tiempo recuerdo un desborde y un remate de (José Guillermo) Ortiz y dos o tres jugadas de tiro libre y en el segundo tiempo, la llegada de Ortiz faltando dos minutos y la jugada de (José) Sánchez en el área que ya vimos que no fue penal dichosamente y dos o tres aproximaciones más".

"Me parece que en este nivel de partido ha sido un comportamiento bastante bueno. Sí teníamos que haber impedido el gol, también queremos que ver cualidad y efectividad de los jugadores de Heredia que son muy buenos".

-- ¿Este partido ha sido lo más cercano a lo que se puede ver en cuadrangular?

La intensidad sí, lo que hace uno para marcar bien, lo que hace el otro para romper esa defensa y las variantes en las alternativas del segundo tiempo. Nosotros sabíamos que iba a entrar Sánchez y había instrucciones de cómo marcarle.

"Más que la intensidad, que fue buena, es el planteamiento de ellos, las reacciones de ellos, el intento mío por controlarlos que habla de lo que podría darse en la cuadrangular".

-- ¿Este es el once que usted ha buscado? ¿El extremo derecho lo sigue inquietando en la ofensiva porque se vio a Ulises Segura intercambiando con Marvin Angulo?

De repente, si necesitamos a Marvin de 10 o a Mariano (Torres), él va a jugar por adentro y hemos visto algo que queremos por el sector derecho. Si necesitamos un volante que juegue por derecha y un mediocampista por derecha que además puede producir un poquito como extremo, es Marvin.

"Su prioridad fundamental es el medio. Usted vio a (Elías) Aguilar en el primer tiempo. parecía en la banda y se tiraba al medio, algo así".

"Si necesitamos un extremo es un extremo rápido, fuerte para hacer diagonales y jugar en el uno contra uno, ubicamos ahí a Ulises para que les quede claro, no es que estamos jugando con él".

"El extremo era Marvin. No sé si observó el gol, lo que ocurrió en la esquina, ¿lo recuerdan? Fue un dos contra uno y eso lo impide Ulises y además, ataca los espacios. Si Angulo juega por la banda y lo hago bajar 70 metros, no va a poder subir más, entonces ahí es donde cambian los roles, de Marvin y él. De repente Marvin aparece por afuera y él por adentro y si no, Ulises por la banda".

-- ¿Siente que todo este tema de lo que usted dice que no se quiere referir le resta méritos a Herediano?

Ya usted va con la preguntita para hacer polémica. Vea lo de la semana pasada y lo que ocurrió en el partido contra Carmelita. Me concentro en el partido ante El Carmen, termina, voy al camerino y estoy haciendo un repaso por respeto a ustedes de lo que eventualmente pueden preguntar y lo que voy a contestar, entonces en media conferencia me dicen ¿qué le parece la Selección Nacional?

"Y yo no me sé ni la lista, no sé quién está lesionado, quién viene y quién no viene y entonces digo, no puedo hablar de la Selección porque no tengo elementos, no sé si viene Joel (Campbell) o no. Me agarran así, mal parado. Lo único que puedo decir es que espero que gane la Selección y eso no es la respuesta que ustedes quieren de mí".

"La semana pasada me preguntan por Heredia, vivo la semana del clásico muy intensamente después del partido del miércoles en Desamparados, me meto en el clásico, analizo, disponemos, ganamos, medio estoy saboreando el haber ganado y trato de analizar para venir a conversar con ustedes, espero que me pregunten algo de Saprissa, o de la Liga y me dicen: ¿Y Herediano?"

"No estoy para eso, no estoy para hablar de Heredia en ese momento, porque si ustedes creen que no vivo el clásico, sí lo vivo, sí tengo sentimientos. Cuando yo espero analizar algo de lo que ha ocurrido en este partido, me salen con otra y entonces, la interpretación de lo que dije la semana pasada sirvió, yo sé, para que se hablaran un montón de cosas y la afición lo compra".

"Yo prefiero cazar vivos que arrear tontos, que eso quede claro".

-- Saprissa en la ofensiva se ve bien y el medio campo también, en la defensa ha pecado con errores individuales, como con el de Julio Cascante que no se ha visto de la mejor manera. ¿La parte defensiva es lo que tiene que mejorar?

Siento que hace seis o siete preguntas atrás contesté eso, yo sé lo que tengo que hacer y créanme que estamos trabajando muy intensamente para mejorar lo que vemos que está mal.

"Yo entiendo que mi defensa hoy ha hecho un buen partido, ¿se equivocó Cascante en el mano a mano? Se equivocó, eso no significa que haya hecho un mal partido. Me parece que anticipó, me parece que cabeceó, me parece que controló a Ortiz, cuando le tocaba el mexicano (Luis Ángel Landín) en el mano a mano también resolvió. Me parece que frente al arco estuvo bastante bien y cometió un error, punto".

"El jueves anterior quizás tuvo que haberle metido un puntazo a la bola, quiso salir jugando y ya quedó atrás, no lo va a volver a hacer; pero yo no sé, por favor, ustedes tal vez pueden decirme a mí cómo vieron la defensa hoy".

"Yo siento que jugó bien, no sé qué tan equivocado estoy, pero siento que han jugado bien contra un equipo incómodo, muy difícil, con grandes jugadores".