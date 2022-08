Carlos Ricardo Benavides, nuevo fiscal de Fedefútbol: Puedo escuchar a alguien con un café y fallar en su contra 10 minutos después

Los 32 asambleístas que toman las decisiones importantes en el fútbol nacional dieron un giro importante el vernes anterior. Eligieron al exdiputado y exministro Carlos Ricardo Benavides como fiscal titular de la Federación Costarricense de Fütbol (Fedefútbol), con lo que toman una vía diferente a la de los últimos 11 años bajo la figura de William Sequeira.

Quien fungirá como los “nuevos ojos de la asamblea” espera tener una gestión, por los próximos dos años, en la que el juego limpio no solo impere en la cancha, sino también en la mesa, donde los jugadores llevan pantalones largos y los partidos son entre los representantes de los principales actores de la industria del fútbol.

El nuevo fiscal titular conversó con La Nación y explicamos lo que Benavides busca en esta nueva etapa en la política del fútbol.

– ¿Cómo nace esa posibilidad de ver a Carlos Ricardo Benavides en la política del fútbol costarricense? Copiado!

- Ya hace varias semanas me habían contactado diferentes actores del fútbol costarricense y me preguntaron si estaría interesado en ingresar a la Federación Costarricense de Fútbol, a la fiscalía y cumplir con esa función delicada. Me pareció interesante contribuir con el país por medio del fútbol y les dije que sí. Pregunté si tenían una mayoría ya conformada que creyera en mí y que con mucho gusto era algo que yo podía meditar y, eventualmente, acepté.

“Inicialmente me contactaron dirigentes de Sporting, de Fútbol Sala, de Linafa y la Liga de Ascenso. Más adelante, se sumaron dirigentes de otros equipos de la Primera División y otras ligas para mostrar su complacencia y así fue como se dieron las cosas en los últimos días.

– ¿Cuál será el papel que podemos esperar de usted? Copiado!

- La fiscalía cumple un papel muy relevante para asegurar que los reglamentos y las normas de una organización se cumplan, sin olvidar que existen parámetros, morales y éticos, para que las cosas se den. Una fiscalía, en toda organización, no solo es importante, sino que es necesaria.

– Usted llega a un cargo donde no se daba un cambio desde hace 11 años, ¿qué se puede esperar de su papel en medio de cuestionamientos por la gestión actual? Copiado!

- Tengo una experiencia de 30 años como abogado, soy especialista en Derecho Público y tengo una larga trayectoria, tanto en el sector público como en el privado. Espero que esta experiencia me permita hacer bien las cosas en este nuevo paso.

“Me parece que lo más importante en la Federación Costarricense de Fútbol es que se cumpla con el fair play en todas sus dimensiones. El juego limpio no es solo en la cancha, también debe ser en las actuaciones del Comité Ejecutivo y en las asambleas.

“Debe ser una forma de conducta deseable para todos; debe ser un trabajo de todos el tener una sana gobernanza, con lealtad, sin saltarse las reglas y sin sacar ventajas indebidas unos contra los otros. Esto es lo que me parece fundamental y espero poder aportar en esa dirección”.

Carlos Ricardo Benavides es el nuevo fiscal titular de la Fedefútbol y espera implementar una gestión donde impere la transparencia. FOTO: (Mayela Lopez C)

– Muchos se preguntan: ¿por qué una figura de la política tradicional vuelca su mirada hacia el fútbol? Copiado!

- Porque el fútbol es una actividad muy noble de una gran trascendencia social en este país, Costa Rica es un país tremendamente futbolero y, años atrás, siempre pensé en participar alguna vez en el mundo del fútbol.

“Siempre he sido un aficionado de este deporte, como lo es la inmensa mayoría de este país. Siempre lo pensé, pero nunca imaginé que fuera en este momento de mi vida que se daría la opción. Es una oportunidad para servirle al país de esta manera”.

– El fútbol también es política, aunque a muchos aficionados solo les interesa que su equipo gane fecha tras fecha y no le den mayor importancia a lo que pasa en las entrañas de este deporte. ¿Cuál será la base de su gestión? Copiado!

– Creo que hay que saber generar buenas relaciones y también tirar las líneas de lo que se quiere en la fiscalía. Espero ser un fiscal que escuche a todos con quien pueda tomar un café; me refiero a todos los miembros de la asamblea, representantes de las ligas y los equipos involucrados.

“Pretendo escuchar y no cerrarme, actuar con imparcialidad y de forma enérgica en cada momento que corresponda. La fiscalía debe escuchar mucho y resolver de acuerdo al derecho.

“Estoy acostumbrado a escuchar a alguien tomándome un café, escuchar su posición y fallar en contra de esa persona o votar en contra de esa persona 10 minutos después. ¿Que quiero decir con esto? Que el hecho de sentarme con alguien y escucharlo, no quiere decir que me voy a salir de lo que las reglas determinan sobre lo que debo de hacer. Para mí, lo primero son las reglas”.

– ¿Qué espera de los comités que existen en la federación? Los más mediáticos son el Ética y el de Licencias, quienes por lo general tienen en sus manos casos que son importantes. Copiado!

- Yo espero que todos los comités actúen como corresponde, además me parece que hay que resolver con la prontitud debida. Los casos no se deben quedar para las ‘calendas griegas’, es decir, no se pueden quedar aguardando por meses o por años sin que las cosas se resuelvan.

“Creo, además, que será clave la transparencia y, desde este punto de vista, la fiscalía debe exigir. Yo espero que estos comités que usted menciona, y otros que existan, deben actuar siempre y atendiendo las cosas en tiempo y forma.

Trayectoria política Copiado!

Benavides fue ministro de Turismo en la administración Arias Sánchez (2006-2010), luego se mantuvo en esa cartera con la expresidenta Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) hasta el 2011, y posteriormente fue nombrado como ministro de la Presidencia entre el 2011 y el 2014. En el 2011 también fue ministro a. i. de Deportes.

Como diputado de la República, estuvo en dos períodos, en el año 2002-2006 y entre el 2018 y el 2022. Además, fue presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (WTO) entre el 2008 y el 2010.

Otro candidato para el cargo de fiscal titular es quien ostenta el puesto en este momento, se trata de William Sequeira Solís, una pieza de confianza del presidente Rodolfo Villalobos.