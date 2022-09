Candidato más fuerte para relevar a Agustín Lleida es bien conocido por gerente de Saprissa, Ángel Catalina

Antonio Solana es uno de los tres candidatos de Alajuelense para que asuma las funciones que tenía Agustín Lleida. Fotografía: Cortesía

Liga Deportiva Alajuelense busca desde hace un mes a la persona idónea que se encargue de dirigir su proyecto deportivo y de darle continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora por Agustín Lleida como director deportivo.

Desde España ya dan por un hecho la contratación de Antonio Solana en la Liga, como el sucesor del nuevo director general del Real Oviedo. Así lo informó el periodista Sergio Yepes Cánovas, en entrenadoresfutbol.es.

El fútbol tico no resulta nada desconocido para Solana, quien el año pasado estuvo en el país. Él le sirvió de apoyo a Ángel Catalina en Saprissa, e instruyó a los cuerpos técnicos de los morados.

Fue un asesoramiento externo, de manera continua y mayormente de forma virtual, con pequeñas estadías presenciales.

Durante una de esas estadías compartió con los técnicos de diferentes divisiones, tanto masculinas como femeninas del cuadro morado.

Agustín Lleida se va sin frustraciones aunque quería más títulos con Alajuelense

“La línea está clarísima, lo primero es detectar el talento, que aquí hay mucho, y luego desarrollar ese talento, con una línea metodológica que funciona, porque yo la he puesto en funcionamiento, y es una línea en que se potencia mucho al jugador en todas sus facetas creativas y la idea es formar jugadores para que lleguen al primer equipo”, explicó Antonio Solana en agosto del año pasado.

En la publicación de ese sitio español se lee que hablar de Antonio Solana es hacerlo de un profesional que la Real Federación Española de Fútbol tiene incluido en el grupo élite de profesores para impartir clases a los exjugadores profesionales que quieren obtener la titulación de entrenadores.

También señala que Solana es doctor en Educación Física y profesor de Fundamentos del Fútbol e Intervención docente para entrenadores y profesores en la Universidad Pablo de Olavide. Igualmente, es Director Metodológico de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

Agustín Lleida se despide de Alajuelense con la voz entrecortada

El artículo recuenta que desde 2009 hasta 2017 fue director del Área de Metodología del Sevilla y que desde 2018 hasta 2020 estuvo al frente del Departamento de Ciencias del Deporte creado por el Real Valladolid.

Ángel Catalina concedió una entrevista a La Nación para hablar sobre diversos temas del Saprissa, pero una de las preguntas fue precisamente sobre Antonio Solana y la posibilidad de que llegue a Alajuelense.

“Sí lo conozco, estuvo aquí entre julio y agosto del 2021 y estuvo 4 meses. Nos colaboró en una asesoría metodológica, dio charlas e incluso nos estuvo asesorando a nivel de modelo de juego”, respondió Catalina.

Antonio Solana estuvo poco tiempo en el país, asesorando a los cuerpos técnicos de Saprissa, a partir del momento en el que llegó Ángel Catalina. Fotografía: Cortesía

Pero de inmediato afirmó que no sabe nada más.

“No sé si va a llegar a Alajuelense, lo desconozco y no tengo nada que ver, yo no lo recomendé. Es una persona con buen currículo y a nivel de método es bien preparado”, destacó el gerente deportivo de la ‘S’.

La Nación sabe que Antonio Solana es el candidato más fuerte para ser fichado por la Liga. Sin embargo, también estudian los atestados de dos personas más, que cumplen con los requisitos del perfil que buscan.

Esta es la carta de Agustín Lleida para la afición de Alajuelense

Después de anunciar su salida de Alajuelense, Agustín Lleida explicó que él no propuso nombres para ese puesto que ejerció en la Liga desde finales de abril del 2019.

“La persona que venga la elegirá la Junta Directiva. Tienen una terna de candidatos, a los cuales están entrevistando, yo no los conozco. He tenido el placer de hablar con ellos a través de Zoom y he tratado de ver las fortalezas y las debilidades que puede tener cada uno”, afirmó Lleida.

Contó que a partir de ese análisis, le ha hecho los comentarios pertinentes a la Junta Directiva, pero que en realidad él no es quien buscó las tres opciones ni quien definirá a su sucesor.

“Entre otras cosas ellos están valorando y tomarán la decisión, que seguro será la mejor. Cualquiera de los tres que venga, cualquiera de los tres candidatos va a ser bueno para la institución”, destacó Lleida.

https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-nacional/bryan-ruiz-libra-de-culpa-a-agustin-lleida-por/NACRMNK2NZBJFHQRR7CV6LH6RY/story/

Y agregó: “Los tres tienen mucha capacidad. No conozco a ninguno a nivel personal, no tenía relación con ninguno de los tres, pero estoy seguro de que quien venga aportará mucho a la institución y hará seguir creciendo el proyecto”.

Lo que sí considera es que el gerente que llegue a Alajuelense debería seguir la línea que la institución tiene marcada, porque las personas pasan, pero el proyecto sigue.

“Al final, independientemente de cómo se llame el gerente, sea Agustín, el que venga o cualquier otro, creo que la institución está por encima de todo y el proyecto no es de una persona, sino de un club y lo que tiene que hacer es seguir la línea, apoyarse en la estructura que la Liga hoy tiene”, opinó.

Su posición es que el gerente no hace todo el trabajo solo, sino que debe aprovechar esa gente muy capaz que labora ahí para apoyarse y seguir creciendo juntos.

“Ahora falta que acaben de definir a la persona que viene en este puesto. A partir de ahí, tiene mi apoyo incondicional. Esté donde esté como siempre he dicho, voy a estar al pendiente de lo que necesite la institución de mí. Si puedo ayudar en cualquier detalle, grande o pequeño que sea, voy a estar pendiente, porque tengo el sentimiento”, aseguró.

Lleida cree que eso no podría ser de otra manera, porque desde antes de ser funcionario de Alajuelense ya estaba identificado con el club, gracias a la influencia de su amigo Enio Cubillo.

“Me siento parte de este proyecto y no quiere decir que me vaya y me olvide de todo lo que hemos hecho aquí. Ha costado mucho esfuerzo, han sido muchos días y muchas horas y me voy con mucho cariño a todo lo que es la Liga hoy. A la persona que venga, estaré a su disposición siempre para cualquier comentario que me quiera hacer”, finalizó Agustín Lleida.