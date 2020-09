“Lo tomo con orgullo, se ve reflejado el trabajo, son muchos años de sacrificio, la verdad es que he hablado mucho con Agustín, él me ve trabajando día a día, yo me mato para ser titular, para pelear un puesto con (Adolfo) Machado, con Junior (Díaz) y gracias a Dios se me da la oportunidad y lo hice de buena manera. Yo me mato trabajando día y noche y estoy con la mejor disposición y cuando el profe me tome en cuenta, ahí estoy”.