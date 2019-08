“Yo no soy quien para evaluar al rival o dar detalles que son íntimos de ellos. Yo digo lo que yo he estado viendo. Hay un cambio y me sorprendió en algunos partidos que ya no hay tanta transición corta; eso es lo que puedo decir. Vi más transiciones largas y lo teníamos contemplado a la hora de marcar”, comentó Jeaustin Campos, luego del encuentro entre el Monstruo y Jicaral en la Cueva, con resultado 4-0.