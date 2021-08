Cambio de técnico tiene efectos diferentes en Guanacasteca y San Carlos

Los cambios de técnico llegaron pronto al fútbol nacional, pero sus efectos no siempre son los esperados.

Eso sucede en San Carlos, equipo que sigue sin ganar en el Apertura 2021, mientras a Guanacasteca, su rival de este domingo, sí le cambió el semblante.

Joseph Bolaños (18) celebra su anotación con Pedro Leal, la cual le dio la victoria a Guanacasteca ante San Carlos. Foto: Cortesía ADG

Los chorotegas ya tienen dos victorias consecutivas en la máxima categoría. Triunfaron ante Pérez Zeledón y ahora vencieron 0-1 al conjunto norteño.

Ambos resultados los consiguieron de la mano de Luis Fernando Fallas, quien hace menos de una semana sustituyó a Minor Díaz, encargado de subir al club a Primera División.

“Muy contentos, hemos trabajado fuerte. Gracias a Dios poco a poco vamos saliendo de esos lugares. Ahorita estar sacando estos triunfos es muy bonito”, comentó a Tigo Sports Joseph Bolaños, autor del único gol del partido.

Guanacasteca halló la anotación en el minuto 73, cuando el juego vivía su momento más parejo.

Anthony Contreras hizo el 80% de la anotación, quitándose marcas mientras ingresaba al área y cuando buscaba como rematar, Bolaños apareció a su lado y envió el disparo.

Los visitantes aplicaron el viejo adagio de quien no los hace, los ver hacer, porque San Carlos tuvo más oportunidad en el primer tiempo.

Sin embargo, tras el descanso el partido cambió y Guanacasteca sí aprovechó sus oportunidades.

En San Carlos las nueva ideas de Douglas Sequeira no hacen efecto. El estratega suma tres juegos al frente, en los cuales solo consiguió un punto.

Antes de su llegada, el equipo del Norte tampoco había ganado, es decir, en ocho fechas solo tiene empates (cinco) y derrotas (tres).

“Hay mucha frustración, pero hay que poner el pecho y afrontar esto. Las cosas no han salido como deseamos, pero hay que llegar a casa, meditar y hacer análisis para revertir esto. No creo que sea un cambio de mentalidad, porque tuvimos ocasiones más claras que ellos, tuvimos más y no las concretamos”, mencionó el panameño Adolfo Machado.