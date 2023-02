Cambian árbitro del Saprissa-San Carlos: primera secuela por escándalo de mensajes por WhatsApp

El juego entre San Carlos y Saprissa tuvo un cambio de última hora y fue justamente la modificación del réferi central. Esta es una de las primeras secuelas del escándalo por los supuestos mensajes que intercambiaron varios árbitros en un chat de WhatsApp, en el que dejaron ver su intención de tomar represalias contra el técnico morado, Jeaustin Campos.

Esto es muy preocupante y genera serias dudas y desconfianza… No sé cómo interpretar esto, si como amenazas solapadas o qué. Y lo extraño es q casi todos los equipos han despotricado contra el arbitraje de manera reiterativa, entonces por qué esta reacción a Saprissa en este… https://t.co/iE7SXNVwT2 — Juan Carlos Rojas (@presimorado) February 8, 2023

David Gómez era el encargado de dirigir el duelo de este jueves, a las 8 p. m. en el Carlos Ugalde. Sin embargo, Gómez es uno de los que en apariencia comentó en este chat que filtró el periodista Kevin Jiménez. Ante esto, la Comisión de Arbitraje lo descartó para el compromiso y nombró a Cristian Rodríguez (estaba designado antes como el cuarto).

Saprissa estalla por aparente intención de árbitros de perjudicar al club y exige investigación

Quienes sí se mantienen para este choque en suelo sancarleño son los líneas Carlos Fernández y Douglas Zúñiga, mientras que Pablo Camacho será el secretario.

“Tomando en consideración que aún falta por disputarse un encuentro por la fecha seis del Campeonato Nacional de la Primera División, entre la Asociación Deportiva San Carlos y el Deportivo Saprissa, y que el árbitro asignado para este juego era David Gómez, quien se vio involucrado en la conversación con sus colegas, es que la Comisión de Arbitraje decidió cambiar al referí del encuentro por Cristian Rodríguez, para evitar inconvenientes y cuidar la integridad del partido”, aclaró la Federación Costarricense de Fútbol en un comunicado.

El técnico de Saprissa Jeaustin Campos (izquierda) criticó la labor de los árbitros y el central David Gómez fue uno de los que se expresó en contra del entrenador en un chat privado. (Jose Cordero)

En las conversaciones que salieron a la luz se hace referencia a las críticas que lanzó Campos tras el clásico ante Alajuelense y a sus cuestionamientos. En apariencia, varios silbateros instan a tomar acciones de inmediato contra el estratega.

“Yo les pregunto, ¿qué están esperando para tomar decisiones? Esto es todo lo que ustedes tienen que leer para ver si acaso hay un cambio cuando se le dirija a este señor”, se lee en uno de los mensajes que trascendió.

Así mismo, también escribieron: “No se les olvide que hay respaldo de la Comisión en las decisiones. La mesa está servida para que cada uno haga su trabajo”.

De igual manera, en uno de los textos que supuestamente se le atribuyen a Gómez se establece que: “Dejemos de pensar que si se pone o no se pone, porque todos en la cancha sabemos que este señor, que todos sabemos quién es, siempre ha salido hablando de nosotros, lo hacía en Herediano y en Saprissa desde la fecha uno... No es ir predispuesto, pero sí es darle a entender que las cosas no son así”.

En lo que respecta a la Fedefútbol, aclararon que lamentan la filtración de esta conversación privada y recalcaron que en ese chat no se encuentra nadie de la Comisión y tampoco el Coordinador Arbitral.

Finalmente, dieron a conocer que este mismo jueves se reunirán con dirigentes de la Federación, la Unafut y el Saprissa, tras la carta que enviaron los morados.