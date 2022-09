Bryan Ruiz y los cinco momentos que ponen su carrera en el ‘Olimpo’ del fútbol de Costa Rica

Bryan Ruiz jugó con la Selección Nacional el duelo ante Nueva Zelanda por el repechaje a Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Bryan Ruiz ya tiene fecha para decir adiós al fútbol. Uno de los últimos grandes referentes del balompié nacional jugará su partido de despedida el 17 de diciembre, sin embargo su carrera se ha caracterizado por momentos que marcan el camino de un futbolista diferente.

Casi con 20 años de carrera profesional, La Comadreja ha sido la mitad de su andadura capitán de Costa Rica, también ha conseguido ser un jugador diferente desde sus inicios y ha obtenido logros que no cualquiera ha conseguido fuera de las fronteras nacionales.

1- Debut de Bryan Ruiz

Bryan Ruiz debutó como jugador de Alajuelense un 22 de octubre del 2003, en un partido de carácter internacional entre los manudos y el Boca Juniors de Belice.

Pese a que era un juvenil, Ruiz en esa pretemporada cautivó con su regate y explosividad al DT de turno manudo del momento: Juan Carlos Oblitas, quien no dudó en comenzar a darle minutos.

Uno de los jugadores de aquel equipo sensación de la Liga, Carlos Zorrro Hernández, recordó cómo llegó Bryan a tener minutos vestido de rojinegro.

“A Bryan yo le llevo tres años, me acuerdo que las condiciones que él tenía marcaron diferencia. El entrenador era Oblitas que era un técnico que le gustaba poner jóvenes y creo que Bryan con su calidad lo convenció y lo metieron. Se dio ese día que estuviera en ese juego, pero no fue porque no había gente sino porque ya sobresalía”, sentenció.

2- Campeón de la Eredivisie

Luego de su paso sobresaliente por Alajuelense y su destacable participación en el Gent de Bélgica, Bryan Ruiz fue contratado por Twente de Holanda, escuadra a la que llegó en 2009.

En esa ocasión, los holandeses pagaron cerca de 5 millones de euros por el exrojinegro, con lo que Bryan pasó a ser la transferencia más cara de un costarricense superando la de Froylán Ledezma al Ajax de Ámsterdam.

Con el Twente, Ruiz consiguió escalar al nivel superior porque celebró el campeonato de Holanda en la campaña 2009 - 2010.

“¡En ese año marcó 29 goles! Bryan era un jugador muy inteligente, fuerte técnicamente, con buenas acciones y un muy buen tiro. También era un buen anotador y tenía cada temporada también muchas asistencias”, pronunció el director de la parte técnica del Twente, Jan Streuer.

3- Traspaso histórico al Fulham inglés

Nuevamente Bryan Ruiz se convirtió en el traspaso más caro por un jugador costarricense cuando fue comprado por el Fulham de Inglaterra. El 31 de agosto del 2011, el cuadro inglés pagó 12 millones de euros al Twente por el nacional.

La llegada de Bryan a Inglaterra significó su avance a la élite del balompié mundial, en la liga inglesa el costarricense tuvo 30 apariciones, además de varias lesiones y logró marcar dos tantos.

En el Fulham también vivió momentos complejos, como por ejemplo su estancia cuando el equipo perdió la categoría. El futbolista no pudo salir de Londres hasta que aparecieron el PSV Eindhoven y el Sporting Lisboa para devolver a una primera división.

4- Gol a Italia

Bryan Ruiz fue una de las piezas más destacables de Costa Rica en Brasil 2014.

El capitán de la Selección Nacional es recordado por la anotación que le marcó al conjunto de Italia en la fase de grupos, la cual a la postre le dio el triunfo al equipo que dirigía Jorge Luis Pinto.

Con esta celebración, el nacional prácticamente le entregó a Costa Rica la posibilidad de jugar un cuarto partido. No obstante, el aporte no terminó ahí ya que Bryan también anotó ante Grecia para conseguir el boleto a cuartos de final.

5-La capitanía de la Selección Nacional

Bryan Ruiz es uno de los jugadores que más tiempo ha tenido en su brazo la capitanía de la Selección Nacional.

Ruiz asumió el rol como principal líder del conjunto patrio cuando Wálter Centeno salió del cuadro.

Con Bryan como capitán, el plantel nacional ha vivido eliminaciones dolorosas como la que no le permitió acceder a Sudáfrica 2010 o el pobre desempeño en Rusia 2018.

Pero, también han pasado momentos sublimes como Brasil 2014, Copa del Mundo en la que Costa Rica llegó a cuartos de final.