Bryan Ruiz ve un Alajuelense distinto: ‘Más que exorcizar es pensar siempre en positivo’

Bryan Ruiz entró de cambio en el segundo tiempo y dijo que si no hubiese jugado iba a estar igual de feliz al ver a Alajuelense ganarle el clásico a Saprissa y avanzar a la fase final. (John Durán)

Bryan Ruiz festejaba con sus compañeros el pase a la fase final. Alajuelense acaba de vencer a Saprissa y nadie le tenía que explicar nada.

Como liguista que es, el capitán rojinegro sabía el significado que eso tiene para el club, para los aficionados que estaban ahí colmando las gradas del Morera Soto y para quienes desde sus casas, sus trabajos, o donde estuvieran, también se quitaban un peso de encima.

“Contentísimo, después de un partido muy difícil contra un gran rival, que hace rato nos venía costando más de la cuenta, que merece todo nuestro respeto, logramos conseguir el pase a la final de esta segunda ronda merecidamente”, afirmó Bryan Ruiz.

Podría definirse como que Alajuelense al fin cobró venganza y eliminó a un Saprissa, derrotándolo, después de nueve partidos de campeonato nacional y una supercopa de no hacerlo. Pero él no lo ve como que se rompió un hechizo o un maleficio.

En realidad, Ruiz lo cataloga como la recompensa a un equipo que golpe tras golpe insiste en levantarse con mayor fuerza.

“Más que exorcizar es pensar siempre en positivo, habrá cosas negativas que pasen en los partidos, puede pasar. Me parece que el gol de ellos (Jimmy Marín) estaba fuera de juego, pero el equipo siguió adelante, no bajó la cabeza y en los tiempos extra creo que merecimos más. Saprissa es un equipo que compite, que es aguerrido, pero que sinceramente, en juego nosotros estábamos mejor”.

Bryan también dice que la Liga tenía todo el derecho de celebrar ese momento. Su pase a la fase final con la eliminación de la ‘S’ incluida, pero que ellos como grupo debían pasar esa página rápido, porque falta lo más duro.

“Todos saben la cantidad de años que tiene Cartago de no ser campeón y para ellos es un gran sueño. Tienen muy buenos jugadores, principalmente en la parte ofensiva son bastante buenos y tenemos que tener mucho cuidado. Total respeto para ellos y ojalá podamos ir el domingo a sacar un resultado positivo allá y cerrar en casa”, expresó Bryan Ruiz a La Nación.

Como el ‘10′ lo quería. Cuando Bryan Ruiz tomó la decisión de regresar a equipo donde empezó su brillante carrera, ya había definido también cuándo sería el punto final. Es por eso que firmó su contrato con Alajuelense hasta diciembre de 2022.

Todo lo ha pensado mucho, lo ha calculado y aunque no todo ha salido, los últimos meses van justo como lo quería.

Lo está disfrutando y no podía ser de otra manera. Clasificar al Mundial de Qatar 2022 estaba escrito en el primer renglón de sus prioridades, al igual que volver a ser campeón con la Liga.

“Uno cuando se pone metas y objetivos hace todo lo posible para conseguirlo y eso es lo que estamos intentando, junto con un grupo de trabajo en Selección lo logramos increíble y aquí en la Liga también, tenemos un grupo muy bueno, estamos cerca de lograrlo, pero faltan dos partidos. Ojalá que no sean cuatro, que sean dos para poder lograr la 31 y seguir en los últimos meses de mi carrera”, relató.

Ahora piensa que si el ambiente en el Morera Soto fue espectacular en el clásico del miércoles, el jueves 30 de junio lo será aún más, cuando Alajuelense intente proclamarse campeón nacional sin necesidad de gran final.

“Fue muy lindo, el equipo hizo un gran esfuerzo contra un gran rival, que para nadie es un secreto, en estas instancias se crece y que venía complicando este tipo de partidos. Logramos sacar esa casta de campeón de la Liga Deportiva Alajuelense y nos ponemos ya solamente a dos partidos de poder lograr el campeonato ante un rival de total respeto”, destacó.

Pero es que ese miércoles realmente lo impresionó ese ambiente.

“Increíble, a mí me encanta por el ambiente que se vive en este estadio y después de tantos años de no vivirlo, el hacerlo después de la pandemia para mí es una alegría muy grande. Lo viví en la parte negativa con la eliminación pasada, en el torneo pasado y ahora lo vivimos con una parte positiva logrando la clasificación a la segunda ronda y ojalá podamos darle una alegría a la afición la próxima semana”.

Ruiz insiste en que siempre hay que ponerse metas, pero no es tan fácil conseguirlas.

“Capaz que lograremos algunas, otras no, pero vamos a intentar conseguirlas todas, se logró la clasificación al Mundial, ojalá podamos asistir a jugarlo y estamos cerca de la 31, vamos a hacer todo el esfuerzo para conseguirla y después pensar en lo que viene en el último semestre”.

Porque su retiro al finalizar este año es definitivo. Una vez más reiteró que no hay marcha atrás.

“Se los dije que tenía varios objetivos este año, el último de mi carrera. Uno era clasificar y jugar el Mundial, bueno, ya se clasificó y esperamos tener la oportunidad de jugarlo. Después, ser campeón con la Liga, lograr la 31 y ojalá más que eso. Por ahora va cumpliéndose, falta para lograr esa 31, aparte de que cuando uno se pone objetivos muchas veces queda a un paso mínimo de conseguirlo o de no conseguirlo. Vamos a luchar por poder lograrlo, respetando al rival que enfrentaremos”, recalcó.

Ruiz va en el día a día y ahora se centra en esta fase final, porque insiste en que no será nada fácil.

“Sobre Cartago cualquiera diría que la Liga tiene la ventaja, pero no sé ustedes qué piensan, jugar ante un rival que ha venido haciendo bien las cosas, que tienen bastante poder ofensivo y que tiene más de 80 años si no me equivoco de no ser campeón, tienen una oportunidad de oro”, analizó.

Y agregó: “Así que va a ser muchísimo más complicado de lo que uno podría pensar que tal vez ante un rival tradicional en estas instancias. No nos confiamos para nada, respeto total al Cartaginés, vamos a descansar y preparar estos partidos para llegar de la mejor manera posible”.

