“Nunca he sido bicampeón, la primera vez que estuve en la Liga gané un torneo cada año, pero fueron diferentes torneos y estamos trabajando para eso. Sé que mucha gente nos pone como prácticamente ganadores, pero no es así. El formato del torneo hace que un partido malo en semifinales, o en la misma final, si logramos llegar, nos puede quitar el título y nosotros estamos mentalizados en eso, en llegar lo mejor posible a semifinales, no confiarnos, poder pasar esa fase y llegar después a la final”, detalló Ruiz.