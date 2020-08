Lo principal que he intentado aportarle al equipo es que dejemos de estar reclamando tanto al árbitro, que nos dediquemos a jugar dentro de la cancha. También yo creo que implementar un poquito el manejo dentro de los tiempos del partido. A veces acelerarlo un poquito, darle pausa, el manejo. Tener la confianza de jugar para el frente muchas veces, no jugar tanto para atrás. Lo he dicho desde que llegué, la Liga llegó a dos finales consecutivas, mucho cambiar no hay que hacerlo. Son algunos detallitos que estamos trabajando. Más que todo es eso que le comenté antes.