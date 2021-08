Bryan Ruiz replicó consejo de la Selección a jóvenes de Alajuelense: ‘Tendrían más confianza si no tuvieran Twitter’

Bryan Ruiz fue suplente en el partido entre Alajuelense y Cartaginés. El volante ingresó en el minuto 55, en sustitución de Bernald Alfaro. (Rafael Pacheco Granados)

Antes del pulso entre Alajuelense y Cartaginés, en el que los rojinegros perdieron 3-2 en el Morera Soto y que terminó de detonar la bomba para la destitución de Andrés Carevic, Bryan Ruiz tenía la esperanza de que el equipo reaccionaría, pero no fue así.

El capitán rojinegro estuvo en la suplencia y sin imaginar lo que ocurriría en el partido atendió en zona mixta a los pocos medios de comunicación que tienen acceso para reportear en los estadios durante los partidos debido a la pandemia.

Al consultársele sobre las críticas, Ruiz emitió unas declaraciones que algunos malinterpretaron, al pensar que se estaba excusando o que no tenía autocrítica, pero en realidad exponía una situación que inclusive se abordó en la Selección Nacional.

Ruiz mencionó que con las redes sociales la gente vive mucho del momento y con dos partidos buenos ya los jugadores son muy buenos, o que si pasa lo contrario, los futbolistas son muy malos.

“Yo les digo a los jóvenes que serían mucho mejor o perderían menos confianza, tendrían más confianza si no tuvieran Twitter, porque Twitter es una red muy nociva, es una red en la que ser pierde mucha objetividad”, apuntó el ‘10′ de la Liga en Radio Columbia.

Recordó que cuando él debutó en 2003 eso no existía y que si alguien tenía un partido malo, “tenía media página en algún periódico de que hablaban negativo entre comillas y listo, capaz que uno ni lo leía”.

“Ahora es mucho material, que sin darse cuenta, se va leyendo. Qué pasa en mi caso, a veces me van a preguntar y en serio no leo, para qué uno va a leer, porque hay personas que simple y sencillamente esperan o quieren que uno haga algo negativo para hablar, para criticar. Y ojo, no solamente aficionados fanáticos, sino también algunos medios de comunicación. Cada quien en su conciencia sabrá”, citó.

En términos generales y en medio de la molestia que expresa el liguismo, algunos señalan que Ruiz no está para ser titular o para jugar el partido completo.

Sin embargo, si se analiza hombre por hombre en lo que ha sido este mal arranque de Alajuelense, prácticamente todos los jugadores se han visto imprecisos y en un nivel muy similar.

“Si usted me dice ahora qué están diciendo, yo no sé qué están diciendo, me imagino que tal vez no sea tan positivo porque uno siente ese ambiente, uno siente esa situación, pero qué exactamente no y eso lo mantiene a uno muy tranquilo, porque cada persona en su trabajo lo que necesita es dar su mejor esfuerzo a conciencia y al final ahí quedará”, citó.

Y agregó: “De mi parte sé que lo estoy haciendo, si bien es cierto no estoy teniendo el mejor nivel que todos esperan, pero yo analizo los partidos, veo los partidos y por estadísticas reviso los pases, las acciones, tanto ofensivas como defensivas y uno sabe”.

Él lo visualiza así, pero quizás los jugadores que están en el grupo de la edad intermedia, o los más jóvenes tienen la tendencia de fijarse constantemente en las redes sociales.

“A veces es mejor quitarse de eso y no envenenarse uno mismo, ni quitarse confianza porque el equipo lo necesita. Con los jóvenes espero que entiendan esa situación de las redes sociales y lo aprendan a manejar porque no es tan fácil para ellos en estos tiempos”.

Él está convencido de que sus compañeros sí le captaron el mensaje cuando tocó ese tema con ellos.

“Seguramente lo intentarán poner un poco en práctica. Uno tampoco es que está con ellos 24/7 para ver qué hacen o qué no hacen. Eso depende de cada uno de ellos. Ojalá esos consejos los tomen de buena manera, que estoy seguro de que sí lo hacen, pero que los apliquen”.

Este tema no es una ocurrencia de él. De hecho tiene un trasfondo.

“Hemos tenido la posibilidad en la Selección de una persona que nos llegó a hablar de muchos temas, lo que es por ejemplo la demencia digital, la necesidad de estar siempre con un teléfono y estamos trabajando con los jóvenes, que es un arma muy útil para todos, pero necesitamos volver al momento humano, a dejar el celular por allá y tener conversaciones”, reveló el capitán manudo.

Y que eso es algo que debe tomarse en cuenta dentro del mismo vestidor.

“En el camerino dejar el celular y empezar a hablar sobre el partido, e igualmente tenés esa charla que se da y que se ha perdido un poco por lo mismo del celular”.

Incluso, recordó que el año pasado, José Mourinho publicó una fotografía que se viralizó, porque cuando él ingresó al camerino después de un partido en la Premier League, ninguno de sus jugadores se percató, porque todos estaban con el teléfono en la mano, completamente idos y que él lo llamó como “el signo de los tiempos”.

“Eso estamos intentando evitarlo para mejorar la calidad entre las personas, volver al momento humano”, insistió Ruiz.

A continuación otras de las consultas formuladas al centrocampista, en la previa del partido y antes de que llegara a su final la era de Andrés Carevic en la Liga.

- ¿Qué tan difícil ha sido no hacer pretemporada para usted?

Estoy seguro de que voy a ser suplente en otros partidos más, porque hay muchos partidos, hay Selección, hay torneo de Liga de Campeones, hay muchos partidos y seguramente seré suplente en muchos.

Me siento bien, si me pregunta si quiero jugar, seguramente sí. Y voy a querer jugar todos los partidos. Y cuando hemos hablado con el profesor le he dicho que quiero jugar todos los partidos, pero que quien decide es él y qué juego y cuánto juego va a ser su decisión. Me siento bien.

Está claro que por no haber hecho pretemporada hay que tener ciertos cuidados y evitar una lesión. En este momento me siento bien, con el cuerpo técnico y con el preparador físico que me parecen excelentes en su trabajo vamos a hacer una planificación y ver qué más o menos se puede hacer en estos meses que serán meses de muchos partidos.

- ¿Le achaca este arranque a eso, que los seleccionados no hicieron pretemporada?

Yo creo que es difícil porque todos los equipos vienen agarrando ritmo, sea con Selección o sin Selección. Está claro que la Selección podrá perjudicar un poquito, pero está claro que en un inicio de temporada si se ganan los primeros dos partidos se agarra confianza y ayuda a que ese ritmo se agarre más rápido.

A la hora de no tener los resultados esperados entra un poco de dudas en ciertas personas y tal vez en los mismos jugadores, pero tenemos un grupo muy fuerte. Mucha gente dice que se está jugando mal y yo no creo que se está jugando mal, creo que se están cometiendo ciertos errores puntuales y fundamentales que podemos corregir, que nos pueden empezar a dar las victorias. Hemos anotado goles en todos los partidos.

- Las críticas no solo van hacia los futbolistas, sino al cuerpo técnico. ¿Hay respaldo de los jugadores hacia el técnico?

En la temporada que fuimos campeones se hablaba de que estaba prácticamente sustituido el cuerpo técnico. Hubo un partido que se decía que si no se ganaba estaba prácticamente fuera y obviamente son cosas externas a nosotros con las que no podemos hacer nada. Pero a lo interno lo que podemos hacer es apoyarlo dando nuestro mayor esfuerzo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Se vio en ese momento que quedamos campeones. La temporada pasada fue espectacular y fallamos en un momento importante, está claro eso, pero eso no es culpa del cuerpo técnico, es culpa de todos porque somos un equipo y ahorita el respaldo es total.

Si no se gana seguramente habrá que hacer cambios, pero de nuestra parte 100% de respaldo al entrenador.