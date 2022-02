Bryan Ruiz ofrece disculpas a la afición de Alajuelense: ‘Esto no es lo que se merecen’

Bryan Ruiz fue titular de nuevo con Alajuelense y tuvo mucha injerencia en el gol que la Liga convirtió en Desamparados. (Prensa Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense acababa de perder por 2 a 1 contra Sporting FC y Bryan Ruiz fue uno de los jugadores que salió a dar la cara.

“Es difícil dar explicaciones o poner excusas y no vamos a poner excusas. A la afición pedirle disculpas, esto no es lo que ellos se merecen y la institución no se merece que se pierdan dos partidos seguidos. Hay que levantar y seguir adelante”, afirmó Bryan Ruiz.

Dijo que en la Liga tienen dos opciones: “Agacharnos y quedarnos ahí o poner excusas, que no lo vamos a hacer, o seguir trabajando, levantar la cabeza e intentar ganar el próximo partido”.

Perder dos encuentros seguidos a lo último debe tener algún motivo, pero según Ruiz, es difícil dar una explicación sin ver qué fue lo que pasó, pues el juego en Desamparados acababa de terminarse.

Cuatro días antes había pasado la misma historia en el clásico que se jugó en el Estadio Nacional.

“Creo que contra Saprissa el equipo estaba intentando ganar, en esos minutos prácticamente nosotros éramos los que teníamos el partido y en una jugada en la que ellos logran sacar un tiro de esquina se van todos al ataque y nosotros no fuimos finos en la marca”, analizó Ruiz.

Mientras que sobre la derrota del jueves, señaló que el equipo andaba en busca del segundo gol y los agarraron en un contragolpe y que descuidaron la marca como equipo.

“No estoy hablando de situaciones individuales, sino como equipo, nos anotan y lastimosamente al final se pierde el partido. Pedirle disculpas a la afición, no vamos a poner excusas, vamos a poner la cara y a seguir trabajando”.

Por momentos pareciera que a Alajuelense le hace falta peso en el ataque, con mayor profundidad, pero dentro de su análisis, el capitán liguista dijo que han creado opciones.

“Antes del 2 a 1 de ellos tuvimos una muy clara de Doryan (Rodríguez) que logra hacer un buen remate, pero el portero repele y no pudimos concretar. Necesitamos estar más finos, porque en el partido anterior contra Saprissa tuvimos bastantes chances y no pudimos concretar y al final el que no las hace muy posiblemente el equipo contrario se motiva y tiene un chance. Eso nos ha pasado”.

Negó que en el equipo haya desconfianza, porque considera que Alajuelense está trabajando bien.

“Lastimosamente todos los equipos pasan por situaciones anormales por así decirlo, dentro de una institución grande que está acostumbrada a ganar. La única forma de salir adelante es seguir trabajando y hay otro partido el domingo que es bastante complicado y que sabemos que no podemos buscar otro resultado que no sea ganar”.

Al hablar de lo individual, Bryan Ruiz está teniendo más participación en este torneo.

“Yo me he sentido siempre bien, al final son decisiones del entrenador si juego o no juego. Aquí lo más importante no es el jugador individual, sino la institución como tal y al que el entrenador al final ponga es el que tiene que dar su mejor esfuerzo y rendir. Y cuando no juega entrenarse de la mejor manera posible para estar listo y yo creo que eso es lo que todos los jugadores tenemos que hacer en la Liga”.

La molestia en el liguismo continúa y muchos aficionados inclusive piden la salida de Albert Rudé. Sin embargo, el capitán de Alajuelense salió en defensa del técnico español.

“Estamos claros de que la Liga es un equipo grande y que dos derrotas consecutivas no es normal en el equipo y que la afición puede estar molesta por los resultados, pero los que estamos ahí adentro sabemos del trabajo que se está haciendo, lo que se trabajando, lo que se está entrenando, lo que se está planificando”, argumentó.

Y agregó: “Los resultados no se están dando como queremos en este momento, es cierto, pero no podemos quebrar todo un proceso de un entrenador por más de que es joven. Sabemos la capacidad que tiene dentro de los entrenamientos que plantea. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo lo mejor posible y sabemos que los jugadores somos los que tenemos que mejorar”.

Ruiz manifestó que al final de cuentas los futbolistas son los que están ahí, en la cancha y que han tenido el chance para anotar y salir con la victoria, pero no lo han hecho.

“También tenemos que tomar responsabilidad nosotros”, aseguró Bryan Ruiz.

Alajuelense visitará este domingo a Jicaral y los rojinegros cargan con la presión de que no tienen margen de error, a pesar de que están a un punto del liderato.