Bryan Ruiz habla sin tapujos sobre Alajuelense y la Selección

Bryan Ruiz presentó una carga en la práctica del jueves y por eso estuvo en la suplencia en el clásico. (Prensa Alajuelense)

Como capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz fue uno de los encargados de dar la cara una vez que la Liga perdió el clásico por 4-2, luego de llevar dos goles de ventaja.

“Está claro que es una derrota muy dura, después de ir ganando 2-0 y hacer un primer tiempo espectacular, porque el equipo se comportó a la altura y un segundo tiempo en el que el equipo se vio cansado. Saprissa aprovechó eso y haber logrado el descuento en la primera parte hizo que entrara con más ímpetu en el segundo tiempo, consiguieron el 2-2 y ahí al equipo le costó el partido”, expresó Ruiz en Radio Columbia.

Al hacer su análisis, dejó entrever que hay dos situaciones puntuales que lo inquietan.

“El equipo se sintió un poco cansado en el segundo tiempo y es algo que tenemos que ir controlando, porque también de cierta manera estamos teniendo muchos lesionados”.

La situación ha sido complicada, porque no todo el equipo hizo pretemporada.

En su caso particular, él volvió a jugar el miércoles pasado contra Grecia y explica que se sintió muy cómodo.

“Pero tuve una carga muscular en el entrenamiento del día después y hablando con Luis (Marín) me dijo que por tener esa carga prefería tenerme en la banca en el clásico por si acaso. De mi parte le fui sincero, le dije que sí tenía una carga, él tomó la decisión y por eso jugué esos minutos”.

Hace pocos días, el preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Herrera, expresó que lo ideal para Ruiz era que hubiese tenido descanso y que hiciera una pretemporada completa, recordando que antes de retornar a la Liga había estado un año sin jugar.

Sin embargo, fue a la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro.

“Yo creo que pocos jugadores tienen la posibilidad de retirarse estando en su mejor nivel, es claro que yo estoy en una etapa diferente, donde lo que intentamos es ayudar mucho a los jóvenes para que vayan tomando más protagonismo dentro del campo”, indicó el ‘10′ de la Liga y de la Selección.

Literalmente apuntó que Aarón Suárez hizo un partidazo, al igual que Brandon Aguilera y que cuando eso pasa, él se siente contento.

“Tenemos jóvenes a los que estamos intentando ayudarles, e igualmente en la Selección. He hablado con el profe Luis Fernando Suárez, él me ha dicho que él me quiere en la Selección, que tendré algunos partidos, otras veces no y de mi parte si puedo ayudar, ahí voy a estar. En el momento en el que no, me haré a un lado. Siempre que sienta que puedo ayudar, ahí voy a estar e intentar cerrar mi carrera de la mejor manera posible”.

Mencionó que no todos los jugadores pueden retirarse estando en su mejor nivel, o en lo más alto.

“Yo voy a dar mi mayor esfuerzo en este año que queda, un poquito más tal vez, para ver si podemos cerrar bien”.

La Selección Nacional tiene una agenda apretada, con tres partidos eliminatorios muy seguidos: el 2 de setiembre contra Panamá en el Rommel Fernández, el 5 de setiembre en el Nacional ante México y el 8 de setiembre frente a Jamaica.

¿Jugará en todos? “Eso es el técnico el que lo tiene que decidir. Yo hablé con él antes de que diera la lista y él me dijo que me iba a llamar, que me quería en la Selección, que en algún momento podía utilizarme, en otros no y yo le dije que si me sentía bien, ahí iba a estar 100% para ayudarle en lo que él necesite”, respondió Ruiz.

Este domingo se presentará a la concentración de la Tricolor.

“Tengo una pequeña molestia pero no es nada serio. Tomaremos en consideración estos primeros dos días capaz para medirnos, pero creo que en un par de días voy a estar al 100% recuperado y al final será decisión de él cuántos minutos quiere utilizarme”, recalcó.

Al salir del Santos de Brasil, Ruiz tenía otras opciones y podría estar en el fútbol internacional, pero él decidió que era el momento de regresar a Alajuelense, a su casa.

Era algo que se lo tenía muy reservado, que solo él lo sabía y afirma que no se arrepiente.

“Lo estoy disfrutando muchísimo, venir al equipo que me dio la oportunidad de iniciar en el fútbol, al equipo que llevo en el corazón, venir a terminar mi carrera aquí lo estoy disfrutando muchísimo”, aseguró Bryan.

Y agregó: “Para mí es la mejor decisión, vivimos momentos muy lindos en el primer semestre, inclusive en el primer año. En el final de temporada pasada fue cuando empezó un poquito mal y ahorita nos está costando un poco, pero es parte del fútbol, se tienen altos y bajos”.

Considera que a esta historia le falta mucho, porque Alajuelense ha sido constante en los últimos tiempos.

“Ha faltado ese puntillazo, que logramos con la 30 y ahora este año con estos altibajos. Estamos a cinco puntos del primer lugar en el campeonato, vamos a intentar cambiar eso, ya que todavía queda mucho campeonato e intentaremos terminar mi carrera lo mejor posible. Yo estoy feliz aquí con mi familia, en el equipo que llevo en el corazón e intentando ayudar en lo que puedo”, finalizó.