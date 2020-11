"El que no se ha dado cuenta que la Liga está trabajando para no depender de un jugador, yo creo que no ha analizado al equipo en los partidos. Se está trabajando en un equipo de verdad, que no dependa de un jugador, está claro que hay figuras que tienen que resaltar en ciertos momentos, cuando así lo amerite, pero que cuando no estén, creo que hemos demostrado que somos un equipo en todas las líneas, tanto defensivamente como ofensivamente, reseñó Ruiz.