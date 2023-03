Bryan Ruiz dejó ver un anticipo del tipo de entrenador que le gustaría ser

Bryan Ruiz acabó hace dos meses su carrera como futbolista profesional y han sido días de experiencias nuevas, después de casi 20 años entrenando todos los días, preparándose para jugar con un club o con la Selección Nacional.

“Un cambio que lo hace a uno pensar que extraña mucho estar jugando como futbolista profesional y se los he dicho a muchos de los excompañeros míos, que los veo mucho todavía, que lo aprovechen, que disfruten cada momento, porque una vez que uno sale del verde como jugador ya no vuelve y lo extraña bastante”, expresó Bryan Ruiz.

El excapitán de Alajuelense y de la Selección Nacional participó en un webinar de MBP School of Coaches, la escuela con sede en Barcelona en la que se ha ido preparando y de la que Albert Rudé es uno de los fundadores.

Ahí, Bryan Ruiz cursó un Máster de alto rendimiento online, así como una especialidad en scouting y análisis del juego. Ahora lleva el curso de especialista en acciones a balón parado.

“Es un cambio total, cuando hace poco que estuve de jugador tuve la oportunidad de ser parte del primer Máster online y me cambió mucho el pensamiento. La metodología de trabajo que MBP tiene me parece espectacular”, apuntó Bryan.

Indicó que abarca todo lo que un entrenador, un profesional y el mismo jugador necesitan saber dentro del fútbol y que después, cada quien puede decidir qué es lo que necesita, o cuáles serán los fundamentos individuales que quiere trabajar en su equipo, según su idea de juego, según su modelo de juego.

Bryan Ruiz aún no tiene claro si se le gusta más la dirección técnica o la parte gerencial, pero se está preparando en las dos ramas. (Lilly Arce Robles.)

Dentro de lo que aprendió, le llamó la atención que parte de la metodología que MBP enseña es que todo se hace con balón.

Recordó que antes la parte aeróbica y anaeróbica se hacían corriendo sin balón alrededor de la cancha. Hoy, esas situaciones físicas se trabajan dentro de la cancha con balón, trabajando inclusive la parte táctica.

“Es como una fusión que me parece espectacular, porque yo no la conocí. Cuando empecé a entender más y me convertí en un obsesionado en la táctica fue en Portugal, con el entrenador Jorge Jesús, que trabajaba muy parecido a la metodología de MBP”.

Dijo que eso fue por allá de 2016 y desde entonces ha venido muy interesado en eso.

“Empezar el Máster y conocer la forma de trabajar, los fundamentos individuales por demarcación, porque en eso se ve lo que se necesita para el equipo, escoger qué es lo específico para trabajar y para mí ha sido fundamental”.

Reseñó que su transición de jugador a entrenador viene haciéndola desde hace un par de años, sabiendo que el fútbol no es para toda la vida y que igualmente después quería ir adquiriendo este conocimiento de la parte de entrenador.

“Si bien es cierto, en los últimos años lo que más quería era jugar, ya en mi mente estaba entender y analizar el juego de otra manera. Crear tareas que al jugador le gusten y que esté entrenando lo que el técnico quiere trabajar para que en el partido se haga. MBP nos da eso, nos da la posibilidad de crear mil tareas, de tener esa metodología, de saber qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con un objetivo”.

Mencionó que Albert Rudé en su paso por Alajuelense aplicó eso, porque el español les daba tareas, explicaba por qué lo estaba haciendo, cómo y para qué.

“Al jugador lo motiva, quiere entrenar y quiere hacerlo de la mejor manera. Y lo hace natural, no te estoy obligando, te estoy dando algo que me sirve a mí como entrenador y que el jugador lo quiere hacer. Ese balance es importantísimo”.

Por experiencia propia, Bryan Ruiz aseguró que para el jugador es muy importante saber qué tiene que hacer dentro de un partido y que no es nada más que el entrenador diga usted me hace esto y listo.

“No, el jugador tiene que entenderlo. Entonces, creo que lo más importante, o lo que a un entrenador lo hace mejor es poder transmitir eso y que el jugador esté dentro del campo y diga yo tengo que ir allá y sé por qué tengo que ir allá. No es porque el entrenador me dijo, sino que tengo que ir allá porque el otro jugador me abrió el espacio y yo tengo que ir”.

Por eso, considera importante tener claro el modelo de juego de cada entrenador, para que siempre que alguno tenga una duda, el entrenador sepa dar la respuesta.

¿Qué beneficios tiene el haber sido exjugador al prepararse para lo que pueda venir? Copiado!

Bryan Ruiz contó que ha conversado mucho con compañeros que aún son jugadores y con algunos entrenadores que no fueron jugadores.

“Nosotros tenemos ciertas ventajas sobre los que no fueron jugadores, porque hemos vivido cientos de miles de experiencias dentro del camino, dentro de la cancha, de los partidos que ellos no han vivido, pero no significa que el haber sido un buen jugador me garantice que sea un buen entrenador”, respondió.

Un exjugador parte con cierta ventaja, considera, pero no tiene garantizado ser un buen técnico; recuerda cientos de casos que, al contrario, demuestran que no haber sido jugador tampoco significa que no será buen entrenador.

“Demuestran la inteligencia para poder descifrar el juego, para poder hacer las variantes en el momento justo, para poder hacer los cambios que se necesitan en estrategia y eso va para mí en la preparación”.

Recalcó que una de las razones que tuvo para no seguir ayudando a personas que querían que se involucrara de inmediato tras el retiro fue que él quiere tomarse un tiempo para prepararse en la parte tanto de entrenador como en la administrativa.

“Las dos van ligadas y es importante prepararse. Muchos exjugadores piensan que por haber jugado muchos años, al retirarse de inmediato van a tener éxito como entrenadores o en otro puesto sin prepararse y ese es un error que se comete”.

Su recomendación es que ojalá puedan irse preparando desde antes del retiro. Y si ya cerraron su carrera como futbolistas, que se tomen su tiempo para hacerlo.

“Yo por lo menos un año quiero prepararme. Estoy haciendo cursos con MBP y espero en junio empezar una licencia UEFA B y A; es uno de los planes y con otras situaciones. Después de un año veremos si seguir en la preparación o si es el momento de involucrarme en algo”.

Para Ruiz, lo más importante es saber qué lo apasiona a uno.

“Porque por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, yo no me veo entrenando liga menor. En un futuro no sé si seré o no entrenador, no estoy 100% seguro, pero no me veo dirigiendo niños de 12 o 13 años, no lo veo”.

Los fundamentos Copiado!

Dentro de lo que ha aprendido, Bryan Ruiz considera que el trabajo con fundamentos ayuda al jugador a mejorar su rendimiento. Incluso, él ya lo pone en práctica con su hijo Mathías.

“Él está jugando en la Sub-15 y el entrenador le pedía ciertas cosas. Agarré el video del partido y le expliqué ciertas cosas que yo veo. Él juega de medio y yo le decía: Vamos a ofrecer apoyos y con los fundamentos le decía: Necesitamos hacer esto, revisar las coberturas”.

Le explicaba por qué ofrecer apoyos, que son parte de los fundamentos individuales por demarcación.

“Por qué hacerlo, en qué momento hacerlo y qué nos da eso. Los fundamentos son bastantes, como son por demarcación, son bastantes. Él es medio, entonces agarré los de él y le explico los que tiene que mejorar y por qué creo que tiene que mejorarlos”.

Así que después de la teoría, vino la explicación en video para que fuera mucha más claro todo.

“Ya después del partido, él me explicó que hizo esto por esto, por esto y por esto. O no hice esto por esto. Él ya entiende por qué tiene que voltear la cabeza, por qué lo va a beneficiar, o llegar a un apoyo. Los fundamentos por demarcación son fundamentales para cada jugador y dan ventajas sobre los jugadores a los que no se los explican, o los que no les dan la razón del por qué tienen que hacer ese fundamento”.

Mathías continúa con su proceso, luchando por el sueño de ser futbolista; mientras que su papá, Bryan, también sigue con su preparación para ser técnico, porque no se ve fuera del fútbol por mucho tiempo.