Bryan Ruiz califica como ‘locura’ las reglas arbitrales que solo se aplican en el fútbol tico

La expulsión de Johan Venegas desencadenó el enojo la expulsión de Fabián Coito. Bryan Ruiz fue testigo de todo lo sucedido. (JOHN DURAN)

Bryan Ruiz no justifica a Johan Venegas por ese reclamo en el que recibió la segunda amarilla y dejó con un hombre menos a Alajuelense, en el clásico que Saprissa ganó con un gol de Javon East.

Pero a la vez dijo lo que piensa de esa confusión que tienen los futbolistas en el torneo, porque considera que es una “locura” que existan reglas que solo rigen en el fútbol tico.

“Es un tema que lo hemos hablado, que lo conversamos y este domingo más en frío también. Él sabe que es un tema que el árbitro podía manejar mejor, pero son reglas que son una locura que solo en el fútbol de Costa Rica existen mundialmente hablando, pero que él tiene que ser consciente de que debe tener más cuidado”, apuntó Bryan Ruiz sobre Johan Venegas.

Y agregó: “No es la primera vez, no es que estas reglas se acaban de poner, ya tienen rato de estar y por más que es complicado, hay que tener esa inteligencia emocional, más en un jugador de experiencia. Yo creo que él se equivoca en ese sentido y esperemos que no vuelva a cometer ese tipo de error, porque sinceramente es un jugador que es muy importante para nosotros”.

A su vez, Bryan Ruiz señaló que estas reglas nuevas condicionan a los árbitros y que de paso se lo dijo a Ricardo Montero, porque el capitán de la Liga cree que no era un partido para que al minuto cinco ya un jugador de cada equipo tuviera una amarilla.

“Saprissa y nosotros queríamos dedicarnos a jugar y los condiciona a ellos porque parece que los ata un poco. Concretamente creo que estamos jugando con unas reglas que son nuevas para nosotros y nunca a nivel mundial existen, simple y sencillamente no existen, como que levantar la mano ya es una amarilla”.

Destacó que hay que tener cierto respeto, una línea en ese sentido, pero que debe ser un balance justo.

“No todo levantamiento de manos y todo reclamo al árbitro, obviamente sin faltar el respeto, es amarilla. Está claro que son reglas que están impuestas ahora en el fútbol nacional, pero parece una locura para todos los equipos. Tiene que haber un balance en ese sentido, o que pararse al frente del balón sea amarilla”.

Ruiz insistió en que eso condiciona mucho el espectáculo.

“Queríamos hacer lo mejor posible para que cada equipo ganara y nosotros nos equivocamos con el reclamo de Johan, porque son reglas que existen y pecamos en eso, pero condicionan”, recalcó.

Cuando Venegas salió expulsado en este clásico, muchos recordaron lo que sucedió tiempo atrás, cuando en Guápiles tuvo un episodio que le deparó una sanción.

“Me parece que es inaceptable que un jugador de Primera División, con el conocimiento, la experiencia y el rodaje de Johan Venegas tenga esa reacción. Es absolutamente inaceptable y creo yo que tiene que disculparse con la afición, porque dejó diezmado al equipo”, expresó el fiscal de Alajuelense, Manrique Lara.

Aclaró que se dio luego de algo que no se pitó y que no merecía ser él el castigado, pero añadió que “en la institución ninguna falta de respeto hacia nadie es bien vista”.

Lara señaló que a nivel interno, el equipo maneja sus propios lineamientos y que los encargados del área deportiva deben analizar si esa situación amerita una sanción interna.

“El equipo y la parte deportiva tiene su reglamento y sus códigos de camerino y hay sanciones hacia lo interno, que no se comunique, no significa que no haya”, destacó el fiscal de la Liga.