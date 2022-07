Brumosos sufren derrota en casa

El brumoso Pablo Brenes (derecha) no pudo sacar su poderío ofensivo ante la marca del saprissista Óscar Duarte. | EYLEEN VARGAS. (Eyleen Vargas Davilaa)

Cartago. Cartaginés no solo perdió el subliderato del Torneo de Verano ante Saprissa, sino que la manera en que se fraguó su derrota, la hace la más dolorosa, al ser en su estadio y ante su numerosa afición que llenó el Fello Meza.

Todavía al minuto 73, ganaba l-0, pero la entrada del delantero morado Mynor Escoe cambió la historia del partido.

El joven atacante, con su característica velocidad y regateo, trajo por la calle de la amargura a una defensa improvisada por la falta de los titulares y además desgastada.

Cayó el gol del empate y el juego a partir de allí, fue de color morado, dado que dos pelotazos a Escoe los convirtió el primero en un pase para el segundo gol y tercero, de gran factura, llevó su rúbrica en las redes.

Ahora los brumosos, quedan un punto debajo de Saprisa, y les saca buena brecha el líder Pérez Zeledón, que ganó ayer.

El capitán José Villalobos Chan, anotador del único tanto brumoso, lamentó la derrota, pero a la vez destacó el esfuerzo.

Polémica. En la conferencia de prensa, el exmorado Yader Balladares se sinceró sobre los varios cruces de palabra que tuvo con Walter Centeno en la cancha.

“Nunca me ha querido, porque yo nunca me dejé de sus imposiciones en el vestidor, donde hace lo que quiere, especialmente con los más jóvenes. Ahora cuando íbamos saliendo, ante las televisoras me dijo, “aquí te tengo comiendo' en Cartago”, denunció.