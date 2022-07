Brandon Aguilera: ‘No quiero que la gente tenga la idea de que debo ser Bryan Ruiz’

Brandon Aguilera regresó a Alajuelense, luego de ser el mejor futbolista Sub-21 del Clausura 2022.

Después de 1.481 minutos jugados en 18 partidos, de los cuales en 17 fue titular y con un registro de cuatro goles y tres asistencias, Brandon Aguilera se puso de nuevo a las órdenes de Liga Deportiva Alajuelense.

Jugar el primer torneo de este año con Guanacasteca le ayudó a tener esa regularidad de la que no gozaba en la Liga y él puso de su parte para aprovechar el préstamo al máximo.

Aguilera atrapó la atención del seleccionador Luis Fernando Suárez y ahora pretende hacer más méritos para estar entre los elegidos cuando llegue el momento de definir quiénes irán al Mundial de Qatar 2022.

La noche del martes acudió al Hotel Crown Plaza Corobicí porque lo esperaba la alfombra roja. Ahí recibió el galardón como el mejor jugador Sub-21 en el campeonato que recién finalizó.

Brandon fue a la premiación de la Unafut acompañado de su mamá, Mariela Zamora, quien siempre ha estado ahí, corriendo con él llevándolo de un lado a otro desde que era un niño.

Madre e hijo disfrutaban del momento. Ella sentía que se le salía el corazón de orgullo cuando vio a su hijo subir al escenario para recibir esa estatuilla tan representativa para el futbolista y su familia, pero a la vez, se debían ir rápido.

Este miércoles debía presentarse de nuevo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, para arrancar labores con la Liga, que mientras llega Fabián Coito, se entrena bajo la guía del preparador físico, Juan Carlos Herrera.

“Es un nuevo inicio, regreso siendo una persona y un jugador diferente, yo creo que para mí va a ser muy importante. Todos mis compañeros me conocen y saben que yo tengo mucha alegría, con todos vacilo y tengo buen humor. Es eso, poner mi granito de arena, poner humor, alegría y todo eso que me caracteriza para este torneo que empieza el miércoles hacerlo de la mejor forma”, manifestó Brandon Aguilera.

Hoy sabe que la decisión de haberse ido a préstamo durante los primeros meses de este año fue la correcta.

“Para mí gané mucha experiencia, mucho ritmo, que con la Liga me costaba. Tal vez entrar 15 o 20 minutos no es lo mismo que empezar los partidos. Cuando uno entra de cambio se le pasa el partido muy rápido, entonces en Guanacasteca tuve la oportunidad de iniciar todos los partidos en los que estuve y para mí eso me llevó a tener ritmo, a agarrar más confianza y a tener los frutos que tuve”, comentó.

También por primera vez tuvo que irse a otro lugar, fuera de la casa de sus papás.

“Eso me ayudó bastante, pero conocí personas que me ayudaron muchísimo y mis papás cuando pudieron me fueron a visitar, estuvieron ahí y siempre que venía a jugar al Valle Central o cerca de la casa me iban a ver”.

De vuelta a la Liga, regresa a un camerino en el que se topa otra vez con mediocampistas como Bryan Ruiz, Alex López y Aarón Suárez. De hecho, empieza la recta final de la carrera del ‘10′ en el fútbol profesional.

Tanto en prensa, como a nivel de afición, muchas veces se han comparado las características de Aguilera con las de Ruiz y hasta se ve como que es el sucesor.

Él lo toma como un halago, pero a la vez, con sus 19 años recién cumplidos, Aguilera busca construir su propia historia.

“Es una lástima que Bryan se retire, pero no quiero que la gente tenga la idea de que debo ser Bryan Ruiz, yo soy Brandon Aguilera y al final he aprendido mucho de él. Absorbo mucho y si estos seis meses lo tengo a la par lo voy a disfrutar, voy a aprender y lo voy a ver siempre con la misma admiración que lo he visto de pequeño” afirmó.

Brandon estaba ahí en esa premiación, donde resultó galardonado al igual que su compañero Aarón Suárez. Son competencia, pero a la vez son compañeros y principalmente amigos.

“Con Aarón me llevo muy bien, los dos recibimos un premio. Él fue el mejor Sub-21 del Apertura 2021 y yo el del Clausura 2022, nos llevamos muy bien y al que le toque jugar, o si tenemos que jugar los dos, al final yo sé que vamos a dar lo mejor. Es una linda competencia. Yo creo que en la Liga hay muy buenos jugadores y si uno juega con los mejores, se hace mejor. Entonces, para mí es muy importante y lo voy a aprovechar al máximo”, destacó Aguilera.

Él regresó y pareciera que en la Liga quieren que se quede, a no ser que surja algo en el extranjero.

“Yo este miércoles inicio con la Liga, pero no sé qué va a pasar conmigo. Yo estoy muy tranquilo y donde esté lo voy a disfrutar, porque es la pasión mía de pequeño. Mi representante está manejando unas opciones, pero yo estoy tranquilo, no me meto mucho con eso y lo dejo trabajar a él”.

Brandon Aguilera regresó a Alajuelense un poco diferente, con más de 1.400 minutos de competencia encima.

“En la física mejoré bastante, tal vez el jugar más, con esa seguidilla de partidos que tuve con la Sub-20. Yo me siento bien, con 19 años recién cumplidos me siento muy bien y listo para lo que se viene”, citó.

También comentó que ha tratado de comer mejor y cuidarse más en esa parte.

“Mi representante (Kurt Morsink) me ha insistido y yo también sé que si mejoro mi parte física me voy a exigir más y voy a lograr mejores cosas. Al final, el peso es un número en el que no me fijo. Mientras yo me sienta bien, esté bien y pueda dar lo mejor mío, voy a hacerlo”, finalizó el mediocampista.