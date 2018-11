“La mía está muy malita. Esa silla que él me mandó me va a ayudar mucho, no pude traérmela al estadio porque la tenía que ir a retirar hasta la 1 p. m. y ya prácticamente a esa hora estábamos en San José. Tuve que traerme la mía, pero sí me va a ayudar demasiado. Estoy muy agradecido con don Albin que me donó la silla, así como con Luis Calderón por ayudarme también”, recalcó.