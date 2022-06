Bicampeonas de Alajuelense encaran las semifinales sin creerse superiores

Mia Corbin, Viviana Chinchilla, Natalia Mills y Kenia Rangel están disponibles para el primer partido de la semifinal. Alajuelense visitará a Sporting FC este domingo. (Prensa Alajuelense)

Las integrantes de Liga Deportiva Alajuelense son bicampeonas, están invictas y arrastran 35 partidos de campeonato nacional sin derrotas. Es su carta de presentación para las semifinales del Apertura 2022, un torneo en el que las leonas aspiran al ‘tri’.

Se endosaron la fase regular y eso tan solo les permite cerrar en casa la final, pero nada más. Por eso están en la obligación de superar a Sporting FC en esta semifinal, que empezará este domingo en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Wílmer López ve este primer duelo como lo normal de un partido de semifinales, duro, difícil, muy cerrado, máxime que en la fase regular, los partidos entre estos dos equipos fueron muy parejos.

“Así es que sabiendo los dos equipos que nos estamos jugando el pase a la gran final, no espera uno menos de lo que hemos vivido en los dos partidos anteriores de la fase normal. Buscaremos traernos un buen resultado para cerrar en nuestra casa”, apuntó el Pato.

La Liga carga con el cartelón de favorito y eso no es algo que incomode al técnico de las leonas. Al contrario, le agrada esa realidad.

“No nos vamos a quitar de encima algo que todos sabemos, de que el equipo a vencer es Liga Deportiva Alajuelense, son las bicampeonas, todo lo que en el entorno está alrededor de este equipo ha sido muy positivo y es el equipo llamado a ir a buscar nuevamente el campeonato”, citó.

Y agregó: “No nos vamos a quitar esa estrellita que se tiene ahí encima de candidatos, sabemos que va a ser difícil, va a ser duro, complicado, pero para ser campeones hay que ganarles a todos y sea cual sea el rival que vamos a tener, va a ser muy duro, muy complicado y muy difícil”.

Es común escuchar o leer en medios de comunicación que la Liga está sobrada, un criterio que también es compartido por los aficionados, pero que en el vestuario del equipo ni siquiera se menciona.

“Una cosa es lo que digan y otra lo que uno realmente demuestre y si en la cancha usted entra y demuestra la capacidad, las condiciones y una buena actitud, no va a tener problemas. El creérsela, de que estás con el estandarte de favoritismo, pero entrás a la cancha creyendo que simple y sencillamente con la presencia y con el escudo, porque son las campeonas vas a ganar, ahí sí va a ser problemático”, analizó Wílmer López.

Ahí es donde él exalta la madurez y el profesionalismo de sus jugadoras, que se esfuerzan en el día a día por tratar de mejorar.

“Yo creo que si hay algo que hay que resaltar de este equipo de mujeres es que no han caído en ese conformismo, en ese letargo de creerse que son mejores o superiores a las demás. Ellas, partido a partido, entran a buscar los encuentros, a imponer las condiciones”, reflexionó.

Se han dado partidos que se le han complicado a la Liga, pero él considera que es normal y natural, justamente cuando todos los equipos quieren ganarles a sus pupilas.

“Como todo, hay partidos en los que usted se ve muy bien y hay otros en donde por más que usted intente el rival también juega y te complica. Nos topamos a algunos equipos que nos han hecho partidos muy buenos y que nos han complicado”.

En lo personal, Wílmer López asegura que ha crecido muchísimo al dirigir a estas futbolistas.

“Conforme va pasando el tiempo usted sigue aprendiendo, viendo situaciones, conociendo personalidades y tomando decisiones, que al final es lo que lo lleva a uno como entrenador, tomar decisiones, siempre a favor del equipo”.

Dijo que le resulta gratificante dirigir a estas muchachas y disfruta el estar cuidando esos pequeños detalles de que las jugadoras no se confíen, que no se duerman y que no crean que con solo la presencia se va a ganar.

“Si no, jalarles el mecate y hacerles ver que si realmente son un buen equipo hay que demostrarlo partido a partido y por ahí ellas lo han entendido bien”.

El miércoles pasado, Natalia Mills salió de cambio lesionada; mientras que Noelia Bermúdez iba de titular, pero sufrió un golpe en el calentamiento y por prevención la descartaron. De acuerdo con el Pato, ninguna de las dos está en duda para este domingo.

“Van bien. Natalia Mills estuvo siempre separada del grupo, pero no creo que haya problema con ella para el partido del domingo. En el caso de Noelia la dolencia es mínima, hemos estado hablando con el readaptador y dice que no hay problema para el compromiso”, contó.

Sin embargo, López destaca que la ventaja que ha tenido este equipo es que no depende de absolutamente de nadie.

“Si está una o no está, tampoco nos vamos a echar a morir, porque es lo que ha demostrado el equipo durante este campeonato, de que no depende de que tenga la presencia de una u otra jugadora”.

El invicto es un tema del que se habla jornada a jornada, también a nivel mediático; él lo considera como parte del complemento de la buena actitud, del buen desempeño de ellas.

“Yo creo que este invicto, del cual sinceramente no hablamos durante la semana, no nos enfocamos en seguir invictas, nos enfocamos en ser campeonas y sabemos que en algún momento se va a perder. Hemos estado a punto de perder en partidos de la fase regular y esperamos que esa pérdida falte bastante para que llegue, pero lo más importante es el campeonato. Todos estamos deseosos de poder pasar esta fase de semifinal ante Sporting y poder llegar a la final y alzar la copa”, destacó.

Su pensamiento es que si junto a ese objetivo se mantiene el invicto, perfecto, pero si no, más que alargar el invicto, lo que Alajuelense quiere es el tricampeonato en el fútbol femenino.

Este domingo, en el arranque de las semifinales, la Liga visitará a Sporting FC a las 3 p. m.; mientras que Saprissa FF recibirá a Herediano.