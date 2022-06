Bernardo Méndez, Erick Lonis y Enrique Artiñano piden apertura y cuenta claras para Asamblea de Saprissa

El Saprissa en 2017 hizo su asamblea en un hotel de San José, no obstante para esta ocasión será en el Ricardo Saprissa.

El Deportivo Saprissa tendrá su Asamblea de Accionistas después de dos años sin celebrarla. Ante esto, accionistas minoritarios del cuadro morado piden claridad y amplitud en los temas a Horizonte Morado, sociedad que tiene la mayoría de acciones del plantel y que dirige a la organización.

Bernardo Méndez, expresidente de la S, pero también minoritario, dijo que le gustaría asistir a un evento en el que se brinde mayor información que la última vez, donde se expusieron los diferentes temas de manera grupal, pero a los asistentes no se les dio un informe escrito para digerir con calma la situación del plantel.

“Yo creo que si nos dieran información escrita sería muy valioso para revisarla después porque en otras Asambleas es que hay muchos datos y cifras que son difíciles de digerir de manera rápida. Si nos facilitan información por escrito sería muy útil”, pronunció.

Por su parte, Enrique Artiñano, también expresidente y accionista, hizo un llamado a que se den los mayores detalles del presente del club.

“Queremos que la información sea más abierta, esa manera de comunicar a los accionistas lo menos posible no es correcta y ha sido una constante de la actual administración”, dijo.

Artiñano explicó que desde su punto de vista lo más trascendental del encuentro, que se llevará a cabo el jueves a partir de las 4 p. m., es que se hable con transparencia.

[ Saprissa convoca a Asamblea de Accionistas y busca aprobación de capitalización por $3 millones ]

“Yo no he compartido la visión que ha tenido esta administración ni deportivamente, ni financieramente; pero lo más preocupante es que la situación completa no la presentan, ellos dicen verdades a medias, pero no hay noción de lo que realmente pasa, ahora veremos con que nos salen”, enfatizó.

Bernardo Méndez centra su expectativa en el manejo financiero de la institución.

“Yo creo que todos los accionistas grandes, medianos y pequeños queremos ver cómo se va manejar y cómo se ha manejado el impacto de la pandemia. En la parte de asuntos varios se darán consultas deportivas, pero no hay que perder el norte de que la Asamblea es para notar el estado real de la institución”, acotó.

Erick Lonis, por su parte, añadió que él quiere saber cómo está el cuadro administrativamente; empero, también tiene dudas deportivas.

“Conocer los estados financieros es importante, Juan Carlos Rojas dijo que Saprissa es deficitario, los accionistas deben saber cuáles son las razones y ver qué se hará para corregir eso, pero para mí también es importante y ver si está en agenda hablar sobre la parte deportiva. Para mí sería muy importante establecer la estrategia deportiva que se va a seguir, pero si está en agenda sería genial hablarlo, ya que creo que es trascendental retomar este tema”, concluyó.

Los tres minoritarios también dieron a conocer que tienen expectativa por el tema de la capitalización de los $3 millones, pero antes de referirse a eso prefieren escuchar cuál es la propuesta de la administración.