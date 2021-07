Benwell cifra en esta oportunidad su retiro

Con 33 años Evance Benwell entró a los libros de la historia con el recuerdo de 13 camisetas que ha vestido en su carrera. Abelardo Fonseca

Evance Benwell valora su oportunidad en Limón F. C. como la última luego de que el retiro tocara a su puerta meses atrás.

Tras su salida de Pérez Zeledón el delantero probó suerte como legionario, estuvo en El Salvador con el equipo de Alacranes, un breve paso que duró solo tres meses. Anteriormente ya había militado en suelo cuscatleco, cuando jugó con el desaparecido San Salvador en 2004.

A su regreso el jugador se alejó del futbol para trabajar con la empresa piñera Pindeco, en Buenos Aires de Puntarenas, ahí el delantero dio por sentado que sus años de futbol ya habían quedado atrás.

“Cuando estuve allá (en Pindeco) me fui pensando en el retiro, ahí me dije que se había acabado esto, máxime que no veía ninguna oportunidad en la Primera División. Alfredo Contreras me habló de una prueba en Puntarenas pero no quise, ya me había resignado”, afirmó el ariete de 33 años.

Su llamado a Limón fue un juego de intereses comunes, según Benwell, tanto de él por volver a un equipo que asegura quiere mucho y el de los caribeños por contar con sus servicios.

“Mientras trabajaba yo sentía que todavía podía dar más, que me quedaba futbol y gracias a Dios se me dio con Limón, me llamaron y aquí estoy. Esta es mi provincia, donde yo nací, y era una oportunidad bonita. Limón gracias a Dios está bien y como dije es una bonita oportunidad de poner fin a mi carrera aquí”, aseveró.

Así, Benwell vive en Limón el ocaso de su trayectoria, aunque asegura que le queda futbol para más. El delantero, histórico por su marca solitaria de 13 equipos en la máxima categoría confía en que este particular récord lo acompañará por mucho tiempo.

De su carrera asegura no guardar ninguna cosa más que sus recuerdos, ni siquiera sabe cuántos goles ha logrado marcar.

“Esas son cosas que no recuerdo y de las que no me preocupo, la verdad, mis goles es algo que no llevo. De mis cosas tengo un amigo al que siempre le regalo las camisetas mientras que mis hijos guardan fotos y esas cosas. En lo personal a mí me cuesta, siempre hay gente que las quiere”, aseguró sin darle mayor importancia.

Su competidor más cercano es Max Sánchez, con quien asegura comparte una gran amistad, al punto de que incluso viven juntos en la casa club del equipo.

“Tenemos amistad de muchos años, hasta vivimos juntos, hemos disfrutado muchas cosas. Aquí en el equipo todos ya me conocían y siempre hay un respeto por la experiencia de uno y lo que uno pueda aportar. Yo creo que en todos los clubes hay por lo menos un excompañero mío”, bromeó.

En sus 13 años en el futbol asegura que no se le escapó nada. “No me queda nada pendiente, hice muchas cosas, me siento satisfecho, tranquilo. Ahora disfruto más, veo las cosas de otra manera. Siempre soy eufórico en algunas cosas, eso nunca se me va a quitar”, finalizó el ariete.