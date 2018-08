“Son los que más me hablan, ellos son grandes jugadores, tienen muchos años en el fútbol, con mucha experiencia, campeones y todo. Ver el respaldo que me dan y que están ahí guiándome me ayuda un montón, yo tomo los consejos de la mejor manera, siempre para crecer, porque lo que me dicen ellos son cosas que me sirven para trabajar y mejorar”, contó.