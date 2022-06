Avalancha de aficionados de Alajuelense en busca entradas para la final provoca contratiempo

Si para el clásico del miércoles ingresaron poco más de 15.000 aficionados, la previsión de Alajuelense es que el pulso del 30 de junio contra Cartaginés se dispute con un aforo del 100% en el Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense giró la voz de alerta desde las 10 a. m. para que sus aficionados estuvieran muy atentos: en horas de la tarde de este mismo jueves se pondrían a la venta las entradas para el juego de vuelta de la fase final contra Cartaginés.

Con solo eso, muchos estaban desde la mañana navegando adentro del sitio, https://boleteria.lda.cr/, esperando el momento en el que se habilitara el evento.

Otros prefirieron ir a hacer fila a Tienda La Liga, en el Morera Soto, o en City Mall, para adquirir su boleto de una vez.

Ni siquiera hubo necesidad de que el club informara que esos boletos ya se podían adquirir. La avalancha de rojinegros estaba lista para comprar su pase.

Algunos lo consiguieron, otros no corrieron la misma suerte, pero no pierda la esperanza. Aún hay entradas y en el club hacen un llamado para que no en embarque con la reventa.

Los precios son exactamente iguales a los que se manejaron para el clásico:

Palco sur: ¢36.000 Cargos incluidos.

Platea sur: ¢19.000 Cargos incluidos.

Palco este: ¢41.000 Cargos incluidos.

Platea este: ¢26.000 Cargos incluidos.

Platea preferencial: ¢31.000 Cargos incluidos.

Gradería este: ¢16.000 Cargos incluidos.

Popular norte: ¢11.000 Cargos incluidos.

Gradería norte: ¢16.000 Cargos incluidos.

Palco oeste: ¢51.000 Cargos incluidos.

Platea oeste: ¢21.000 Cargos incluidos.

Gradería oeste: ¢13.000 Cargos incluidos.

Palco sur: ¢37.000 Cargos incluidos.

Platea sur: ¢20.000 Cargos incluidos.

Palco este: ¢42.000 Cargos incluidos.

Platea este: ¢27.000 Cargos incluidos.

Platea preferencial: ¢32.000 Cargos incluidos.

Gradería este: ¢17.000 Cargos incluidos.

Popular norte: ¢12.000 Cargos incluidos.

Gradería norte: ¢17.000 Cargos incluidos.

Palco oeste: ¢52.000 Cargos incluidos.

Platea oeste: ¢22.000 Cargos incluidos.

Gradería oeste: ¢14.000 Cargos incluidos.

El club previó que estas entradas se vayan como pan caliente, porque no es difícil vaticinar que el partido entre rojinegros y brumosos se disputará a casa llena, máxime que el firme propósito de la Liga es evitar que haya una gran final.

Cartaginés lucha por todo lo contrario. La aspiración de los blanquiazules es obligar a Alajuelense a dos partidos más para optar por la corona.

En la noche, la Liga difundió un mensaje mediante sus redes sociales: “Estimada afición liguista, estamos trabajando para normalizar el flujo de venta de entradas para el partido del próximo jueves. La afluencia masiva de compradores de entradas de manera simultánea ocasionó un contratiempo de tipo técnico que ya estamos resolviendo”.

Alajuelense indicó que este viernes se reanudará el proceso para que la afición adquiera sus boletos y si alguien efectuó la compra y tiene alguna consulta, puede tramitarla a través del correo electrónico boleteria@lda.cr.

“Nuestros técnicos trabajan para restablecer el servicio y durante el transcurso de la mañana comunicaremos el momento en que se rehabilitará la venta de entradas”, anunció el cuadro rojinegro.

La fase final empezará el domingo, a las 11 a. m. en la Vieja Metrópoli; mientras que el choque de vuelta se programó de manera oficial para el jueves 30 de junio, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.