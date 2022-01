Aunque parezca increíble Saprissa arrastra la misma carencia desde el 2015

Cuesta creer que un equipo como Saprissa arrastre un mal desde el 2015 y por más que pasen los años no encuentre solución. Es más, fue necesario revisar los datos cuidadosamente para corroborar que los morados tienen todo este tiempo sin contar con un delantero centro que termine como el goleador del campeonato y sea el referente del club en ataque.

El último “9″ que logró consagrarse como el mejor romperredes fue Ariel Rodríguez, con 20 tantos en el lejano Invierno 2015. Después de él, ningún otro ariete de estas características pudo colocarse como el máximo referente del goleo en un campeonato local.

La lista de quienes lo intentaron es larga, pero entre los nombres que resaltan están: el propio Rodríguez, Rubilio Castillo, David Ramírez, Orlando Sinclair, Manfred Ugalde, Frank Zamora, Jairo Arrieta, John Jairo Ruiz, Tássio Mai, Jonathan Moya, Rolando Blackburn, Fabrizzio Ronchetti y hasta el propio Álvaro Saborío.

Ninguno de los jugadores mencionados anteriormente llenaron el vacío en un puesto donde antes era muy normal que la S tuviera uno o hasta dos, al estilo de Evaristo Coronado, Rolando Fonseca o el mismo Saborío en su primera etapa con el Monstruo. Por el contrario, le ha tocado a los volantes cargar con el peso.

El mejor ejemplo del rol que asumieron los mediocampistas es que Jimmy Marín, Christian Bolaños, Johan Venegas (jugando mayoritariamente como volante), Marvin Angulo y Daniel Colindres son los mejores anotadores de los saprissistas entre el 2015 y la actualidad. Eso sí, solo Bolaños logró dejarse un título de goleo (18 dianas en el Clausura 2020) y no fue porque lo ubicaron como “9″.

Fonseca tiene claro lo que ocurre y al conocer muy bien el puesto detalló los principales problemas que llevaron al equipo a esta falencia.

“Se habla mucho de que puede ser por las nuevas metodologías de trabajo o el sello que están impregnando, pero en particular considero que es un tema de formación, es decir, que no lo han sacado de abajo. Llama la atención que Saprissa no tenga ese 9 determinante que marque la diferencia, pero también ahora se va a un tema de la característica del juego que buscan y lo que aportan jugadores de otro corte con más movilidad por afuera”, señaló Rolando.

Orlando Sinclair fue el delantero de Saprissa con más regularidad en el Clausura 2022, pero esto no se tradujo en goles. Sinclair marcó cinco tantos en 26 juegos. (Jose Cordero)

Para el exdelantero este es un tema que viene desde el cambio de administración y va mucho con la filosofía de lo que pretenden en el equipo, donde no se prioriza a una figura, sino a un funcionamiento.

“Saprissa siempre se caracterizó por tener un 9 goleador que marcaba la diferencia y era muy funcional para el equipo. Sin embargo, desde la salida de Jorge Vergara Saprissa no ha tenido un delantero así. Es más, llegó Horizonte Morado y los jugadores que han llegado no marcan la diferencia como un centro delantero goleador o se fichan con distintas características”, agregó.

Más allá del mal que padecen en Saprissa, esto no implica que el equipo no anote. Por el contrario, en el Apertura 2021 fue el tercer plantel más goleador en la fase regular y en el Clausura 2021 el quinto. Incluso, al ver el tema por títulos ganados, se dejó cuatro en este periodo sin un “9″ dominante.

Su virtud es que supo repartir los festejos entre todo el plantel y por ahora le dio réditos.

Torneo Goleador del Saprissa Goles Apertura 2021 Jimmy Marín 9 Clausura 2021 Christian Bolaños 8 Apertura 2020 Johan Venegas 9 Clausura 2020 Christian Bolaños 18* Apertura 2019 Johan Venegas 10 Clausura 2019 Marvin Angulo 7 Apertura 2018 Johan Venegas 11 Clausura 2018 Daniel Colindres 9 Apertura 2017 Marvin Angulo 9 Verano 2017 Daniel Colindres 13 Invierno 2016 Marvin Angulo 11 Verano 2016 Marvin Angulo 8 Invierno 2015 Ariel Rodríguez 20*

*Goleadores del campeonato.

Fichajes sin perfil goleador

Para el Torneo de Clausura 2022 se pensaba que Saprissa sacudiría el mercado en busca de un “9″ dominante, pero no. Es más, los dos delanteros que contrató hasta ahora no sumaron un solo gol en el semestre anterior: Francisco Rodríguez y Andy Reyes.

Rodríguez estuvo lesionado y le costó gozar de regularidad con Herediano, al punto de disputar solo 95 minutos. Mientras que Reyes tuvo un nivel muy bajo con Cartaginés y registró con cero goles y apenas 675 minutos en 21 partidos.

Por su parte, el otro atacante nuevo es el hondureño Darixon Vuelto, aunque es más un media punta o un extremo que saca provecho de su velocidad por los costados, según lo describió su extécnico en el Real España, Raúl “El Potro” Gutiérrez.

Vuelto sumó 23 dianas en 102 compromisos en el club dueño de su ficha (llegó a préstamo). En el pasado torneo Apertura 2021 disputó 22 choques, marcó cinco veces y dio cuatro asistencias.

Con este panorama, muchas de las esperanzas del Monstruo recaen en que Ariel Rodríguez no recaiga en lesiones y pueda tener ritmo. De igual forma, está la carta de Orlando Sinclair, quien a sus 23 años tiene margen de mejora, pues destaca por su buen pivoteo, pero no por ser recurrente en las redes (cinco goles en 26 partidos en el Apertura 2021).