Aunque cueste creerlo, técnico de Cartaginés está insatisfecho con su equipo

Cartaginés no baja los brazos y tampoco se cae en el Torneo de Clausura 2022. A falta de tres fechas los brumosos son segundos y pese a uno que otro traspié, siempre se han levantado. Es más, son el equipo más goleador y tienen en Marcel Hernández al máximo artillero con 12 tantos, seguido de cerca por Allen Guevara con ocho. Sin embargo, el técnico Géiner Segura no está satisfecho y no duda en decirlo públicamente.

Luego de la victoria 4 a 1 ante Santos, en el inicio de la fecha 19, reveló que hay una estadística que le causa mucha molestia y también le pide a sus jugadores cumplir fuera de casa.

¿Qué sensación le queda luego de que su equipo responde de gran forma en un momento clave?

Era muy importante ganar ante Santos y jugamos contra un gran equipo. El equipo fue muy contundente, pero por tramos dominamos y por otros no. De igual forma, sigo pensando que este equipo genera demasiado y algunas veces nos cuesta traducir esto en goles.

”Sin embargo, lo importante era reponerse rápido, levantarnos y seguimos en la pelea en la zona de clasificación”.

El técnico de Cartaginés, Géiner Segura, no salió del todo satisfecho luego de la goleada de su equipo 4 a 1 ante Santos, en la fecha 19 del Clausura 2019. (Rafael Pacheco Granados)

Su equipo es el más goleador del campeonato con 37 tantos. ¿El ataque es la carta de presentación de Cartaginés?

Me alegra esta estadística, pero somos un equipo que ha recibido mucho gol y estamos tratando de ser más equilibrados. Este equipo por sus características es muy ofensivo, pero debemos estar muy atentos y nos enfocamos en eso. No hay mucho espacio para trabajar, pero con los videos y los análisis tratamos de no recibir tantas anotaciones.

”Tenemos algo muy bueno, pero no nos podemos quedar con esto y debemos de ver muy bien lo que nos pasa en la otra fase. Me ocupa mucho que mi equipo llegue al último tercio y luego ya hay un tema de decisiones en la definición, pero por esa necesidad de buscar el tanto, el rival nos anota y estamos buscando ese equilibrio. Este equipo siempre encuentra el gol”.

Cartaginés genera mucho y es porque presiona con mucha intensidad. ¿Cómo mantener esto?

Es un trabajo acumulado que venimos haciendo desde el inicio, porque ahorita es muy complejo entrenar al no tener espacio. Me gusta mucho la presión tras pérdida de balón, pero es difícil que se mantenga el ritmo y más con este trajín de partidos. El equipo tiene la iniciativa, pero nos exponemos muchísimo y debemos ponerle mucho énfasis a la contra del rival y estar más atentos a la hora que atacamos.

¿Qué es lo que más le gustó ante Santos?

Hay cosas que me gustan, pero otras que no. No le quito méritos a Santos, porque hizo muy buen juego, pero creo que estábamos mejor y no estaba tranquilo. Necesitábamos ganar, necesitábamos volver y quitarnos el peso de encima de la perdida ante Herediano, que nos dolió muchísimo. Acá seguimos, quedan tres juegos aún y seguimos peleando en zona de clasificación.

Cartaginés es el mejor local del torneo pero, ¿cómo visualiza la salida a San Carlos del fin de semana?

San Carlos es un equipo muy bien dirigido, también pelea en zona de clasificación, pero nosotros peleamos por nuestros objetivos y vamos a intentar hacer lo mejor posible en este partido. Le dije a mis jugadores que quien esté cansado, que levante la mano, porque todos los equipos estamos haciendo un gran esfuerzo para terminar esta etapa tan compleja y luego viene el parón por la Selección. No hay excusas y el defender la zona de clasificación jornada a jornada es muy motivante.

En casa son el mejor equipo. ¿Está en deuda como visitante?

Cuando llegué acá me propuse ser muy fuerte en casa, pero también debemos ser más fuertes de visitantes. Cartaginés tiene cómo ir a sacar resultados fuera y debemos enfocarnos en esto.

¿Qué le ofrece a una afición que ante Santos estuvo bajo la lluvia y apoyó hasta el final?

A la afición solo puedo agradecerle. Ante Santos llegaron al estadio pese a la lluvia y les ofrezco trabajo. Les puedo decir que este equipo está luchando y seguirá haciéndolo en un torneo que está durísimo. Vamos a dar lo mejor, a representar a esta institución como merece y solo les pido el mismo apoyo que hasta ahora, porque se hacen sentir en los momentos más importantes.