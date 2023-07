Aubrey David: un tico más que espera retirarse y vivir en Costa Rica

En 2015 llegó a Costa Rica y, aunque solo estuvo seis meses, se enamoró del país. En 2018 volvió, y en cuatro años ratificó que esta es su segunda casa. Tanto así que se marchó a finales de 2022 y para mediados de 2023 regresó otra vez, pero ahora, Aubrey David lo hizo como un tico más, incluso ya con su nacionalidad.

LEA MÁS: Cartaginés apuesta por viejo conocido de Saprissa y Alajuelense para tapar gran problema

Al defensor de Trinidad y Tobago le es imposible esconder su felicidad cuando habla de la noticia que le dieron hace un mes. Y es que en junio de 2023 finalmente terminó con un largo proceso que inició en mayo de 2022. El ahora futbolista del Cartaginés tiene todos los papeles en regla, es un nacional más y se siente orgulloso.

Aubrey David llegó a préstamo al Cartaginés por un año, procedente del Aucas de Ecuador. El defensa de Trinidad y Tobago se sumó el jueves al conjunto brumoso y estuvo en la presentación de las nuevas camisetas. (Cartaginés)

David se casó con una tica hace cuatro años, tiene una hija costarricense, habla perfecto español y valora seriamente retirarse acá. Es más, le agrada la idea de vivir el resto de sus días en una patria donde se siente muy querido.

“Básicamente soy un tico más, así que ya no ocupo plaza de extranjero. Fue un proceso demasiado largo y duro, pero ya tengo todo”, dijo con una gran sonrisa en su rostro.

Además, contó que: “Costa Rica es como mi segunda casa, me siento muy bien acá, la gente me trata bien y la verdad que estoy muy cómodo con mi familia. Considero que me puedo retirar acá, porque tengo a mi esposa y mi hija conmigo, ellas son ticas y en mi caso, me siento muy acoplado”.

Un lujo que pocos se dan Copiado!

Aubrey David tiene 32 años, así que por el momento no le pasa por la mente ponerle fin a su carrera. Por el contrario, quiere hacer más historia, y es que es de los pocos extranjeros que pueden presumir que vistieron la camiseta de Saprissa, Alajuelense y ahora la de los brumosos.

El trinitario incluso tiene dos títulos con los morados y señaló que uno más con Cartaginés lo pondría en un lugar privilegiado.

LEA MÁS: Cartaginés sorprendió con sus nuevos uniformes

Paulo César Wanchope fue el responsable de traerlo en 2016 y de nuevo intercedió para que volviera. David es ficha del Aucas de Ecuador por los próximos dos años, pero los clubes llegaron a un acuerdo para estar un año a préstamo con los centenarios.

“Cuando uno llega a un equipo grande hay muchas expectativas y mucha responsabilidad. Tomo esto como un buen reto y estoy listo para ayudar al equipo en lo que me necesite. El profesor Wanchope me conoce muy bien y yo a él, así que había mucho interés en traerme y por eso tomé la decisión de venir”.

David apenas tiene dos entrenamientos con los brumosos, pero el jueves fue la presentación de los nuevos uniformes en el Mall Paseo Metrópoli y ahí recibió el cariño de la afición.

El jugador afirma estar muy ilusionado por esta experiencia y es que no se imaginaba que tan rápido se le abrirían las puertas para regresar; mucho menos que sería a su tercer equipo grande en el país.