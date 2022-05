Aubrey David confiesa cómo vive sus últimos días en Saprissa antes de marcharse a Alajuelense

Su agente confirmó que no sigue en Saprissa, Alajuelense ya lo tiene firmado y simplemente hay que esperar a que finalice el Torneo de Clausura 2022 para que Aubrey David cierre su etapa con la S y pose con la camiseta de la Liga, su nuevo club. Manejar esta realidad no parece sencilla para nadie, aunque el defensor dice no tener problemas con todo lo que se habla; él sigue enfocado.

[ Alajuelense fichó desde hace meses a Aubrey David ]

Incluso, la afición del Monstruo no le reprocha nada en cancha y contrario a lo que se pensaría, no está en el foco de las críticas por los seguidores tibaseños y tampoco en el club lo mandaron a la gradería, como castigo por irse al archirrival.

Aubrey sigue siendo estelar y rinde, algo que los fanáticos le aplauden. El último clásico es un reflejo de esto, ya que hasta anotó un gol en el gane 2 a 0 y frente a Grecia jugó con tres puntadas en la cabeza, tras recibir un golpe; todo porque asegura ser un profesional entregado.

“Todo el mundo está hablando del tema (fichaje con Alajuelense), pero lo más importante es que yo mantenga mi concentración, que siga haciendo mi trabajo en Saprissa y ahora solo estoy concentrado en los partidos que vienen, semifinal y finales. Mi futuro lo pensaré después del campeonato, pero ahora solo quiero pensar en Saprissa”, dijo Aubrey, quien hasta este momento se refiere al tema de su salida hacia las filas rojinegras.

El seleccionado de Trinidad y Tobago recalcó: “Estaba enfocado, al igual que el equipo, en clasificar y meternos a la siguiente ronda. Lo logramos, ahora estamos en las semifinales y vamos a ir a ganar la copa... No estoy pensando en esto (futuro con Alajuelense), solo pienso en mi trabajo en Saprissa y después del campeonato veremos qué pasa. Reitero que mi enfoque es solo con Saprissa”.

El defensor de Saprissa Aubrey David disputó 20 de los 22 partidos de los morados en la fase regular del Torneo de Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

Desde que regresó a la Cueva, a inicios del 2019, el defensor es una inamovible y no solo se desempeña como zaguero, sino que también como lateral. Es por esto que se hace extraño que Saprissa lo dejara ir, según su agente Taianan Welker.

Welker reveló que estuvieron esperando por tres meses la oferta de los morados, pero nunca llegó y ya cuando el gerente Ángel Catalina los buscó, era tarde. Dos fuentes le confirmaron a este medio que las negociaciones con los erizos se dieron desde enero y en aquel momento firmaron.

[ Agente de Aubrey David responsabiliza a Saprissa por salida del futbolista ]

De igual forma, Aubrey prefirió eludir todo tipo de polémica con la dirigencia del Monstruo y afirmó que su único deseo es ganar un título más con los tibaseños, sin importar que para lograrlo deberán pasar por encima de Alajuelense, su nuevo club, en dos ocasiones (semifinales y gran final).

“Tengo mucho respeto por el entrenador, tiene fe en mi, en mi capacidad y estoy trabajando por él, porque estoy muy agradecido... Solo me concentro en ganar con este equipo y nada más. Clasificamos, era el objetivo y logramos meternos en semifinales. Era demasiado complicado clasificar, pero mantuvimos la fe en todo momento, nunca bajamos los brazos y nos metimos”, finalizó.

David se encuentra realizando su proceso de nacionalización y comentó que todo va muy adelantado, por lo que incluso podría llegar a la Liga sin ocupar una plaza de extranjero.