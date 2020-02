“No merecemos estar donde estamos, pero seguimos sin puntuar. Es preocupante, perdimos puntos valiosos en casa, pero no es nuevo venir de atrás... Tal vez no sea la persona indicada para hacer ver esto, pero cuando un equipo tiene cuatro cambios administrativos en un año es preocupante, porque ninguna ha podido dar con la ayuda que necesita el equipo. Nunca se va a salir adelante si no se tiene una guía y es complejo si se tiene un equipo de Primera División disque profesional, si no se tiene una buena administración”, agregó Taylor.